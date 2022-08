UGRADIO BALON U ŽELUDAC, PA SE POKAJAO! Sloba Vasić ne izgleda više isto - Smršao 7 kila, a onda je sve stalo! (FOTO)

Slobodan Vasić želo je da skine višek kilograma i odlučio je da ode na operaciju želuca.

Izvor: Instagram/slobavasic_official

Popularni pevač želeo je da skine višak kilograma, ali nije odabrao operaciju smanjena želuca kojoj se podvrgla Miljana Kulić, već je njemu ugrađen balon u želudac.

Međutim, Slobi Vasiću operacija i ugradnja balona nije pomogla, zbog čega se gorko pokajao, o čemu je govorio javno. On je istakao da je smršao 7 kila, a onda je sve stalo i morao je da se baci na treningde. Sada se Sloba na društvenoj mreži Instagram pohvalio svojom transformacijom. Pevač je objavio selfi iz teretane i pokazao fantastične rezultate!

"Mora se", napisao je Sloba Vasić u opisu fotografije na Instagramu, a usledile su brojne poruke podrške.

Sloba je nedavno istakao da njemu operacija nije pomogla jer kako kaže ima elastičan želudac:

"Tačno je to što se piše u medijima. Moram da kažem da mi ljudi često postavljaju to pitanje. Nisam skraćivao želudac, ja sam ugrađivao balon. To je velika razlika iz razloga što, ako se dobro sećam kako mi je rekao doktor, tu se uklanja dve trećine želuca, i onda je to ozbiljnjije. Ovo što sam ja uradio je balon koji zatvori jedan deo želuca, gde ostane neki mali prostorgore u kojem bi trebalo da se smešta hrana", rekao je Sloba Vasić koji uskoro ide da izvadi balon.

"Kod mene je problem što je moj želudac elastičan. Ta operacija nije za mene. Taj zahtev nije za mene. Nažalost ja dam to uradio, ali svaki organizam je drugačiji. To je razlog što nisam zadovoljan. Da napomenem da nisam rekao da nisam zadovoljan doktorom i klinikom, već je problem organizam koji to sve nije prihvatio kako treba", poručio je Sloba za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Soba Vasić i njegova supruga Lejla Karagić u martu prošle godine postali su roditelji, kada su dobili ćerku kojoj su dali ime Marija.