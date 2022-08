ŽENI SE NOLETOV BRAT! Đorđe Đoković klekao i zaprosio lepu Sašku - Isplivao snimak romantične veridbe na Kalemegdanu

Đorđe Đoković zaprosio je lepu Sašku Veselinov posle godinu dana ljubavi i to na specijalnom mestu.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Brat Novaka Đokovića odlučio da klekne na koleno i zaprosi devojku Sašku Veselinov i to baš na mestu "gde je sve počelo" kako je ona napisala na snimnku koji je podelila s Instagram pratiocima.

Đorđe je izveo devojku Sašku u šetnju, a dok su uživali u pogledu na Kalemegdanu, nije ni slutila šta joj se sprema. On je organizovao ljude koji će snimiti i ovekovečiti ovaj trenutak, a onda je sa leđa zagrlio Sašku. I dok je ona uživala u pogledu na Novi Beograd, Đorđe je kleknuo pred nju i izvadio prsten. Oduševljena i zbunjena Saška je rekla "da" i pala budućem suprugu u zagrljaj.

"Tamo gde je naša ljubavna priča počela...", napisala je ona preko romantičnog snimka.

Saška je nedavno otvoreno pričala o životu, upoznavanju s Đorđem, te priznala da su uzeli novi stan i iz njenog se preselili u novi.

"To je vrlo interesantno pošto mi od prvog dana nezvanično živimo zajedno. Ja sam živela u centru u iznajmljenom stanu i od prvog dana je nekako on bio tu kod mene. Posle dvadesetak dana zabavljanja otišli smo zajedno na more i tamo smo bili jedno dve nedelje. Kada smo se vratili, došao je kod mene i rekao: 'Ne mogu više da prenosim te stvari', pošto on uzme neku torbu, napuni stvarima za nekoliko dana, donese kod mene, nakon toga menja i tako. Onda je samo rekao: 'Voleo bih da nam jedna destinacija bude dom, da se nakon putovanja vraćamo u istu kuću'. I tako smo i otpočeli zajednički život i stvarno je prelep osećaj", priznala je Saška.