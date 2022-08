"ĐUBRE, BIKOVIĆA NE MOGU DA GLEDAM VIŠE" - Eva Ras žestoko oplela po mlađem kolegi: "Ni dobar dan mu više ne kažem"

Eva Ras žestoko je potkačila Miloša Bikovića i to sve zbog kolege Branisalava Lečića.

Branislav Lečić i Eva Ras gotovali su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a glumica je žustro stala na Lekinu stranu kada ga je koleginica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje što je sud kasnije odbacio.

Govoreći o tom slučaju Eva Ras je u negativnom kontekstu i prokomentarisala mlađeg kolegu Miloša Bikovića, kome je zamerila što nije podržao Lečića dok je mesecima trajala hajka protiv njega.

"Mene su pitali šta mislim o tome. Rekla sam da ne može jedna udavača da optuži čoveka za to i da ja to odmah prihvatim. Ne živimo na divljem zapadu i ne prihvatam to linčovanje. Ja sam se uvek zalagala za pravnu državu i da sud to odluči, a sud je to odbacio", rekla je Eva Ras, a potom istakla sa kim od kolega uopšte ne komunicira:

"Ja nekim ljudima ni dobar dan više ne govorim: Ni Bikoviću, ni Kokanu Mladenoviću", rekla je Eva Ras.

Kako joj je ova tema povukla živac, ona nije mogla da ostane uzdržana, te je objasnila da zbog čega je Bikoviću opasno zamerila.

"To je protivustavno. Naše kolege su se pokazale kao poslednja đubrad. Oduzimali su Lečiću uloge. Ja Bikovića više ne mogu da gledam. On kao mladi kolega je potpisao da Branislav Lečić ne može da igra predstavu", rekla je Eva Ras.

Poslušajte i kako je Eva sve nasmejala kada je u emisiji recitovala Janinu pesmu "Abu Dabi"

