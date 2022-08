KO JE TAJANSTVENA ŽENA ADAMA ADAKTARA! "Bog obrva" poznat je po SKANDALIMA, a evo gde su ga uhvatili u S*KSU sa suprugom

Adam Adaktar veliku pažnju javnosti privukao je svojim neobičnim izgledom, luksuznim načinom života, ali i ekscentričnim ponašanjem.

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/adaktar_family

Iako luksuz i život na visokoj nozi ističu na svakom koraku, zapravo se o životu srpske Kardašijan porodice, kako ih mnogi nazivaju i o kojoj uskoro siže rijaliti, malo zna. A jedna od tajanstvenijih ličnosti je i Adamova supruga Anđela.

Ona je po ocu Ruskinja. Godinama je živela u Zemun polju. O svojoj porodici nikad nije želela da kaže ništa, pa mnogi smatraju da ih se stidi zbog skromnog porekla i uslova u kojima je živela. Kako je Adam jednom plikom otkrio vezu su počeli tokom studija.

"Upoznali smo se na času. Ona je pričala o fakultetima, tu sam je video prvi put. Vajali smo ruku na vajanju, kada je ušla jedna besna devojka, koja je počela da viče na mene i govori da kradem od nje i da vajam njenu ruku. Ispostavilo se da sam ja ruku ostavio na pogrešnom mestu, pa sam se vratio da vajam njenu. Posle četiri godine sam otvarao još jedan studio, ona crta najbolje na svetu, ja sam je pozvao da dođe i to je naša priča", ispričao je Adam.

Izvor: Instagram/adaktar_family

Potom je usledilo venčanje, a u braku su dobili troje dece, dva sina i ćerku. Neobično je to i da su svi u porodici promenili imena i prezimena, kao i da im je sada svima početno slobo "A". Tako su Adam i Anđela i svojoj deci izabrali ima s početnim slovom "A".

Adam je otkrio da je priča o putovanju inspirisala da prvenca nazove po najvećem kontinentu - Aziji.

"Kada je čula moj predlog, Anđela me je pogledala nekako sa zadrškom i rekla: 'Adame, da li si svestan gde trenutno jedemo?', i ja kažem na to da znam - u Delti, na šta je ona uzviknula: 'Adame jedemo u Asija food- u'. Tada smo se pogledali i shvatili da je to znak i odlučili da je to naš 'Azija veličanstveni", istakao je Adam koji je svoje spratioce na Instagramu pitao da mu daju predloge imana za drugo i treće deta, samo naravno da početno slovo imena bude "A".

Nakon brojnih predloga koji su stigli, Adam i Anđela su odlučili da će se drugi sin zvati Aro, dok je ćerka dobila ime Arena.

Da strast između partnera postoji i nakon nekoliko godina braka potvrdila je izvesna S., koja je pre nekog vremena kako tvrdi zatekla Adama i Anđelu tokom s*ksa u toaletu jednog nargila bara na Vračaru.

"Adam i Anđela su bili redovni gosti mesecima. Tu im je bio nedaleko i salon, pa su tokom slobodnog vremena uvek išli tamo da nešto popiju i predahnu uz nargilu. Jednom prilikom, kada je bila baš gužva, primetila sam da su njih dvoje nestali u istom trenutku i da ih nije bilo dobrih petnaestak minuta. Kada sam sišla do toaleta, imala sam šta i da vidim: njih dvoje su bili usred seksa, a Adam je bio iza nje. Bili su šokirani, odmah su zatvorili vrata. Posle nekoliko trenutaka, na brzinu su platili račun i pobegli. Posle ih više nisam viđala tu, od blama su taj bar zaobilazili u širokom luku", rekla je izvesna S. za "Star".

Porodično bogatstvo Adaktarovih se zasniva na nekoliko različitih biznisa, a sve je počelo otvaranjem prvog "Adaktar centra" u Beogradu 2017. godine koji je za kratko vreme postao zahvaljujući brojim reklamama poznatih dama. Godinu dana kasnije Adam organizuje edukacije po celoj Evropi. Ubrzo ulaze u biznis sa kozmetikom i prodajom kozmetičkih aparata, a Adaktarovi su i suvlasnici jednog poznatog beogradskog restorana.

Izvor: Instagram/adaktar_family

Adam je privukao i veliku pažnju javnosti neprimerenim ponašanjem. Usred vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa, Adam je organizovao proslavu svog rođendana za oko 50 ljudi, a veliku pažnju privukla je i slika njegovog "maseratija" parkiranog na mestu za invalide.