NEĆE DA PLATI LEŽALJKU, ALI HOĆE DA SE SLIKA? Zorani se smijali u Budvi: "Prijetili joj obezbjeđenjem"

Popularna blogerka navodno se našla u centru skandala kada je željela da se slika na jednoj plaži u Budvi, ali ne i da plati ležaljku.

Izvor: Instagram/zorannah

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah otišla je s drugaricom na jednu luksuznu plažu u Budvi kako bi se slikala za društvene mreže, a kako prenosi "Kurir" ona nije željela da plati, pa je došlo do svađe s zaposlenima.

Kako se navodi blogerka je u prepodnevnim satima došla na plažu u okviru jednog luksuznog kompleksa i odmah krenula s poziranjem i mjenjanjem kupaćih kostima na obali, dok se još nije bio okupio veći broj posjetilaca.

"U jednom trenutku njima je prišao jedan od zaposlenih i zamolio ih da prestanu sa slikanjem. Rekao im je da tu nije dozvoljeno fotografisanje ukoliko nisu gosti kompleksa ili ukoliko nisu platile ležaljke, što one u tom trenutku još nisu bile uradile. Zorannah se odmah upustila u raspravu s njim da im ne smeta i da ih pusti da završe s fotkanjem dok nema gužve i dok joj je svjetlo dobro", rekao je izvor za pomenuti portal i dodao:

"On ipak nije odustao, u jednom trenutku im je zaprijetio i obezbjeđenjem. Drugi ljudi su primjetili da se nešto događa, pa su počeli da komentarišu ovaj blam i da joj se smiju. Većeg blama ju je spasila drugarica koja je bila s njom, a koja živi u inostranstvu. Ona je sva pocrvenila od stida, pa je zamolila tog mladića da se smiri i rekla da će ona odmah sve platiti. Znam da je ceh za taj dan bio najmanje 450 eura. To je bio minimalni iznos koji mora da se potroši da bi se dobile dvije ležaljke i suncobran, ali i flaša šampanjca, činija s voćem i četiri flašice vode. Vidio sam kasnije da je sve to okačila na Instagram, ali o blamaži, naravno, nije rekla ni riječ".

Pratioci popularne blogerke često ističu da je da je pretjerala sa veličinom silikona i da su joj sada grudi "veće od glave".