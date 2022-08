ČITAM PAPIRE NA KOJIMA PIŠE DA SAM JA NJEGOV OTAC: Željko Šašić o vanbračnom sinu iz Nemačke - "Život su mi skratili!"

Pevač otkrio da je zbog birokratske greške zamalo završio na sudu

Pre izvesnog vremena se u domaćim medijima pisalo o vanbračnom sinu srpskog pevača Željka Šašića.

Navodilo se i da je Šašić tužen i da ga jure za priznanje očinstva, a sada je otkrio detalje ovog slučaja.

"Na svu sreću sve je to trajalo kratko hvala Bogu, jer su pronašli oca tog deteta, verovali ili ne postoji još jedan Željko Šašić koji je pravi otac deteta i koji živi u Nemačkoj. Ja sam prošao kroz agoniju kada sam čitao papire gde se navodi da sam ja otac nekog deteta. Sva sreća kasnije se dokazalo da je u pitanju neki drugi Željko Šašić, prošlo je par dana i opet su me kontaktirali objašnjavajući da nisam to ja. Čak su mi rekli da imam pravo i da ih tužim i da se duboko izvinjavaju. Ja ih nisam tužio, nema tu šta ja njih da tužim kada su se izvinili, ali da su mi skratili život, Boga mi jesu", ispričao je svojevremeno za "Svet" slavni pevač i nastavio:

"Bio sam šokiran, danima nisam mogao da dođem sebi da zaista imam vanbračno dete istog trenutka bih ga priznao, bez pogovora, ma sto odsto bih ga priznao".

Šašić je otkrio i da mu se tokom karijere dešavalo da ga "obožavateljke zovu i mole da im napravi dete".

"Ma svega je bilo, ali najviše me je ovo iznenadilo da ti iz druge države kažu da si optužen, e to mi je bilo zaista neverovatno. Inače, nikada nisam upoznao ni tu majku, ni to dete, a ni drugog Željka Šašića".

Šašić ima ćerku Sofiju iz braka sa Sonjom Vuksanović.

Ovako ona izgleda: