DOŠLA JE GOLA I BOSA, TROŠILA SAM 10.000 NEDELJNO NA NJU! Kuma tuži Dalilu Dragojević, otkriva: "Njoj se svideo DEVER"

Dalila Dragojević je za venčanje s Dejanom za kumu izabrala Gordanu Gocu Vasić, iako nisu stare prijateljice, već je ona bila njena podrška.

Izvor: YouTube/HYPE2 TV

Kuma Dalile Dragojević, Goca Vasić koja je ranije ispričala da na venčanju nije dobila ni čašu vode i kako su samo želeli poklone od nje, otkrila je sve mračne strane drugoplasirane zadrugarke, kao i njenu ljubav prema bratu Dejana Dragojevića, Davidu.

Gordana je progovorila i o tužbi koju sprema protiv bivše učesnice Zadruge i kume Dalile Dragojević.

"Ja se vraćam sa puta koji je bio fantastičan, bila sam na odmoru u banji, sve je bilo lepo, do ponedeljka uveče, kada mi se desila velika neprijatnost, da je faktički moj kraj odmora pretvorila u pakao! To što se desilo, desilo se moje uključenje u program na televiziji Pink, gde sam se javila zbog bivše kume, ja nju odavno zovem bivšom. Gospođu nazvala sam je sa leve ili desne strane, u zavisnosti kako sedi, a onda je ona počela. Zna ko sam, pa ovo, pa ono, ali ja nju jednostavno sam je izbrisala iz života", rekla je Goca Goca koja je potom objasnila zbog čega je došlo do sukoba između Dalile i nje, kao i da do obećanog ručka nikada nije došlo.

Izvor: YouTube/HYPE2 TV

"Na vrlo ružan način ono što je ostalo, sad u emisiji se iznervirala, jer nije očekivala da ću se javiti. Kada je ona u prošloj emisiji putem svoje manipulacije, ne sad u ponedeljak, nego u prethodnoj emisiji, zbog jednog ručka, da dođe u Šabac, mislila je da je to sve zakopano, taj ručak se nije desilo, niti me je odblokirala. Ja da želim nju da pratim, njen profil je otvoren, mogu i sa muževog profila. Ona je mene pozdravila putem Marijane Zonjić. Kada sam joj ja u ponedeljak rekla da je lažljivica, ona je mene pitala zašto, ja sam rekla da je o meni pričala, kada je gostovao Marko Đedović, pitao me je zar ne idemo na ručak, ja sam rekla da li se ja zaista prodajem za jedan ručak. Da ja nju ne bi otkrila do kraja, ona je mene prekidala. Rekla je da ostavimo nešto i za ručak, sad neću da ostavljam ništa! To je, najvulgarnije poruke, koje sam ja u životu pročitala, dobila od nekoga, to su bile kada je ona meni ispisala te poruke, kada sam prestala da joj šaljem poruke. Prvo je ispisala te poruke, nikada nisam dobila takve poruke", ispričala je Goca.

"Dešava se njen rođendan, skuplja se novac, kao i sve vreme, ona je došla i gola, i bosa u prethodni rijaliti, na ime Mace Diskrecije, Dalila Moreno, ja stvarno ne znam ko se svog imena stidi", dodala je Dalilina kuma i istakla da planira da je tuži:

"Ovog puta zanemarujem čaše, flaše, vode i sve ostalo! Sve to ni malo nije jeftino bilo, može da se pogleda Dejanov snimak, gde je on rekao celu istinu, Dejan je živeo sa njom, gde je odmah prepoznao glas i rekao: 'Kumo, ti si'. Koverat je bio jako debeo i račun i sve. Ja ću Dalilu da tužim upravo zbog toga što je pročitala moj broj telefona, kada je Marijana dopunjavala, bukvalno, ja sam se osećala i rekla upravo tako i to se čuje: 'Zamolila bih tri čavke, ako mogu ja nešto da progovorim, pa onda jedna po jedna da udare repliku'. Marijana je rekla da je ona njen drveni advokat, ona će biti svedok na sudu".

Da li će Emina Mujić biti svedok na suđenju?

"Ja ženu niti znam, niti smo imale kontakt, niti je ona meni poslala ikada poruku. Ja naprotiv, nikada nisam pomenula njene roditelje, ni oca, ni majku, ni bilo šta što se tiče toga. Pomenula sam izgradnju kuće, kada kaže da je to njena kuća, tu kuću smo radili mi, mi svi koji smo učetvovali, davali novac. Ja bih se pre nazvala u tom momentu podrškom, a ne fan. Bile su dve adminke, koje su upravo znale da koga da se oslone, tako da sam ja nedeljno trošila 5 do 10 hiljada dinara na nju. Ona nije imala pravo na prsten, jer je imala veridbu sa Mladenom Vuletićem, oni nisu imali stvari, nisu imali cigare. Tako da smo mi za sve, ja sam tad lično kupovala", ispričala je Goca i istakla da se Dalili prvo svideo Dejanov brat David Dragojević:

"Ja njoj jesam bila prijatelj, da nisam bila prijatelj, definitivno sam umela da se uključim, da se sakrijem i da joj uputim reči kritike i kada popije, i kada su bile žurke, kada je provlačila Aleksandre Subotić medu kroz međunožje, onako pijana, postoje klipovi. Da takve stvari ne radi. Njoj se svideo David, što kaže, međutim, njemu se svidela Aleksandra. To jeste činjenica".

Pogledajte i kako je Dalila izgledala pre estetskih operacija:

Vidi opis DOŠLA JE GOLA I BOSA, TROŠILA SAM 10.000 NEDELJNO NA NJU! Kuma tuži Dalilu Dragojević, otkriva: "Njoj se svideo DEVER" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO, Goran Sivački Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Parovi TV Happy Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Parovi TV Happy Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Parovi TV Happy Br. slika: 8 8 / 8

(