SOFIJA MILOŠEVIĆ ĆE ČETVORKAMA DAVATI 100.000 MESEČNO! Manekenka se prisetila teškog detinjstva i ponudila POMOĆ!

Male devojčice Indi, Iris, Irina i Ina tek što su se rodile, a već su postale glavne zvede u Srbiji!

Izvor: Instagram/sofijamilo

Srbija je za porodicu Gaćeša čula kada su dobili četvorke rođene prirodnim putem i kada su njihovi roditelji Marija i Đorđe zamolili za malu pomoć kako kažu "vetar u leđa" dok malo ne stanu na noge, ali i jasno naglasili da nisu socijalno ugrošeni slučaj.

Marija i Đorđe imaju i stariju dvoipogodišnju ćerku, a nedvano su otkrili kako su reagovali na brojne, može se reći i ružne komentare u javnosti zbog toga što su odlučili da se četvorke rode.

Jedna od onih koja se ponudila da pomogne porodici Gaćeša jeste manekenka i supruga fudbalera Luke Jovića, Sofija Milošević koja je odlučila da će im mesečno slati 100.000 dinara.

Izvor: Yumama

"Za mene su deca osetljiva tema. To je dodatno naglašeno otkako sam i sama postala majka. Deci je u najranijem uzrastu potrebno najviše ljubavi jer su najosetljiviji, tako da me je strašno pogodilo kada sam videla ovu vest u novinama. Kao roditelj, ali i kao čovek, trudim se da uvek budem tu da pomognem roditeljima i deci kojima je to potrebno, da dani budu ispunjeni mirom i uživanjem u tom periodu", rekla je Sofija i dodala da u današnje vreme nije lako odgajati decu:

"Odrasla sam sa samohranom majkom koja je sama vodila računa o bratu i meni, a uz sve to i odlazila na posao", prisetila se manekenka svoje situacije.

Sofija kaže da su Marija i Đorđe divni ljudi i da su se obradovali kada ih je pozvala.

"Oni su mladi ljudi koji ulažu ogroman trud i rad kako bi svojoj porodici obezbedili sve što je potrebno. Svako može da se nađe u sličnoj situaciji gde život namesti tako da imaš veće rashode nego prihode. Neizmerno su zahvalni na podršci, ili kako oni to kažu 'vetrom u leđa', koji ću im sa zadovoljstvom pružiti narednih godinu dana", rekla je Sofija.

Luka i Sofija su prvog sina Alekseja dobili septembru 2020. godine, a u martu ove godine rodio se drugi naslednik kome su ponosni roditelji dali ime Teodor.

