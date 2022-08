UDAJOM ZA PILOTA SVE IZNENADILA! Srpska glumica otkrila kako su se upoznali i detalje svadbe - Imaću TRI venčanice!

Lepa srpska glumica sve je iznenadila kada je putem društvenih mreža saopštila da staje na "ludi kamen".

Izvor: Instagram/anjamitofficial

Anja Mit izgovoriće sudbonosno "da" u septembru svom izabraniku Ognjenu Vesiću. Glumica koja je prošle godine raskinula dugogodišnju vezu, dugo je krila da će stati na "ludi kamen".

Kako je Anja otkrila, varnice između nje i pilota su planule odmah, te je to bila ljubav na prvi pogled:

"Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku - braku", rekla je Anja.

Pripreme za venčanje se privode kraju, a glumica otkriva da je za taj dan spremila tri venčanice:

"Fokus mi je na sto strana i zaista uživam u ovom periodu. Nikad mi brže dani nisu prolazili. Najviše vodim računa da nešto ne zaboravimo i bez notesa ne izlazim iz kuće. Otkriću vam da ću imati tri venčanice i da ne znam koja je lepša. Moja prijateljica Merima, koja ima salon venčanica, bila je zadužena da se osećam kao princeza i jedva čekam da ih obučem, naravno ne sve tri odjednom", našalila se glumica.

Publika ju je upoznala i zavolela kao Anju Mit, a sada je glumica otkrila da će promeniti prezime i uzeti suprugovo:

"Što se tiče mog prezimena svi su navikli na njega, ali Mit sada prelazi u 'umetničko'".

Kako ima mesec dana do svadbe, ovo je poslednji u nizu koji provodi kao neudata žena.

"Nisam bila svesna toga dok mi to ona kroz šalu nije rekla. Primećujem da sam emotivnija i da s nestrpljenjem čekam da kažem 'da'. Oboje smo vrlo uzbuđeni. Želimo da taj dan bude naš dan, s našim dragim ljudima i da zajedno slavimo korak ka sledećem stepeniku života", rekla je Anja Mit.