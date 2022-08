SILOVALI SU ME, PLJUVALI I GOVORILI DA SAM NAKAZA! Bolna životna priča Lejdi Gage - "Roditelji su mislili da sam ČUDNA"

Ledji Gaga osvojila je publiku širom svijeta svojim nevjerovatnim glasom, a zatim i glumačkom sposobnosima. Međutim malo ko zna njenu tešku životnu priču i pakao kroz koji je prošla kao jako mlada.

Izvor: Profimedia

Svjetski popularna i nevjerovatno talentovana pjevačica sve je oduševila ulogom u filmu "Kuća Gučijevih", gdje je tumačila jednu od glavnih uloga! Mnogi su komentarisali kako je Lejdi Gaga spasila film svojim fenomenalnim izvođenjem lika Crne udovice, tj. Patricije Ređani. Sada očekujemo njen drugi performans, jer je najavljeno da će glumiti u nastavku filma "Džoker" i to Harli Kvin.

Stefani Džoan Andželina Džermanota je puno ime Lejdi Gage za koju danas nema ko ne zna, a mnogi joj se dive i zavide na nevjerovatnom talentu. Ali dok je bila tinejdžerka, Gaga je od strane svojih vršnjaka bila nesvaćena.

"Počela sam da sviram klavir s četiri godine. Mnogi su mojim roditeljima govorili da sam čudo od djeteta jer sam izvanredno izvodila najteže kompozicije Baha, Betovena i Šopena, ali oni u to nisu vjerovali. Mislili su kako sa mnom nešto nije u redu i da sam čudna jer mi nikada nije bilo zanimljivo da provodim vrijeme s ostalom djecom. Bila sam tiha, povučena, jedno su me vrijeme čak vodili i kod dječijeg psihologa kako bi vidjeli šta se to događa sa mnom. Posle godinu dana, shvatili su da je bolje da me ostave na miru i gledaju svoja posla jer sam sve mogla sama", rekla je Lejdi Gaga jednom.

Ali problemi su se nastavili i kada je krenula u srednju školu gdje se suočavala s različitim vrstama psihičkog nasilja. U to je vrijeme čak na Fejsbuku napravljena grupa "Stefani, nikada nećeš biti zvijezda".

"Ne volim da se vraćam u prošlost jer smatram da je to gubljenje vremena. Proživjela sam užasne dane kao tinejdžerka jer sam se preko noći susrela s najstrašnijim oblikom psihičkog zlostavljanja što su mi priredila djeca u srednjoj školi. Oduvijek sam bila drugačija i nisam se uklapala u okvire. Imala sam samo nekoliko prijatelja i obožavala muziku. Sigurna sam da su mnogi mladi ljudi prolazili kroz sličan pakao, ali su o tome ćutali jer ih je bilo sramota. Zbog svoje različitosti, sa samo petnaest godina pala sam u duboku depresiju", ispričala je pjevačica u jednom intervjuu s Oprom kada je i otkrila i da je bila silovana s 19 godina.

"Pljuvali su me i govorili da smrdim, da sam nakaza, greška prirode... Zatvarala sam se u kuću i neprestano svirala po sedam sati kako bih iz sebe izbacila svu negativnu energiju kao i mržnju koju sam osjećala prema drugima. Ružno je kada nekoga mrzite, a ja sam mrzjela cio svijet. Danas mi je žao zbog toga", rekla je Lejdi Gaga tada.

A onda je s nepunih 19 godina upoznala producenta Roba Fusarija kojeg je oduševila, a nedugo nakon toga, potpisala je ugovor za produkcijsku kuću Def Jam. Snimila je pesmu "Boys, boys, boys" popularnost je krenula nevjerovatnom brzinom da raste, a sve ostalo je istorija.

Lejdi Gaga se oprobala i u ulozi voditeljke Met gale kada je "ukrala" šou. Tri godine kasnije se nije pojavila na svečanosti, ali je raspametila slikom u tangama: