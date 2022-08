PITAO SAM GA - ZNAŠ LI SA KIM PRIČAŠ?! Voja Nedeljković šokiran zbog poteza Saše Popovića: "Tako to ide kod njega!"

Voja Nedeljković se prisetio trenutka kada mu je Saša Popović ponudio posao u Zvezdama Granda.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović/ATA Images/Antonio Ahel

Voja Nedeljković već godinama sa koleginicom Sanjom Kužet vodi jedno od najpopularnijih muzičkih takmičenja Zvezde Granda.

Sada se prisetio kako je izgledao trenutak kada mu je Saša Popović ponudio angažman u ovom projektu i priznao da je bio veoma začuđen. Njegov poziv da vodi ovu popularnu emisiju ga je, kako se sada prisetio, toliko zbunio, da je mislio da je došlo do greške.

"Kada me je pozvao, mislio sam da je greška. Kaže: 'Alo, trebaš mi za juče, odmah', kao što to biva kod njega da mu uvek trebaš za juče. Pitao sam o čemu se radi jer sam ja tada snimao razne reklame za Grand i slično, pa sam mislio da je vezano za to. Kaže on meni: 'Trebaš mi za Zvezde Granda, slušaj da ti objasnim pravila'", počeo je priču Voja.

"Kaže on meni da vrlo dobro zna sa kim priča i pozove me odmah da dođem na Bežanijsku kosu da pričamo, ako hoću, hoću, ako ne, ne moram. Tako to ide kod njega sve odmah, nema čekanja", dodao je voditelj.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Zatečen ovom ponudom, Voja nije odoleo a da ne pita Sašu - zbog čega je izbor pao baš na njega.

"'Znam ja otprilike sve al' meni je zanimljivo da tebe ubacim u tu priču. Imaš profil psihologa, znaćeš koga treba ubrzati, koga usporiti, koga da spustiš, koga da utešiš', rekao mi je tad. I zaista sam se u početku snašao iako mi je sve to bilo strano. Bio je u pravu, baš je bilo mnogo situacija gde je bilo i suza i smeha, ali i onesvešćivanja", ispričao je Voja, piše Grand Online.