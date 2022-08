RODILA ĆERKU U 52. GODINI I JEDVA SASTAVLJALA KRAJ S KRAJEM: Glumica presrećna - Dobila sam šansu koja se NE PROPUŠTA

Glumcia Ljiljana Jakšić je presrećna zbog ponude koju je dobila, a koju je oberučke prihvatila.

Srpska glumica Ljiljana Jakšić, koju i dalje često zovu "Salveta" zbog uloge u "Kursadžijama", ne krije koliko je srećna što je dobila priliku, prvi put u svojoj karijeri, da igra veliku i značajnu ulogu u domaćoj seriji koja će početi s prikazivanjem ove jeseni.

"U seriji igram spremačicu Stevku oko koje se svašta dešava. Ona je od onih osoba koje sve znaju, čuju i vide i na sve imaju svoj komentar. Jednostavno, mešaju se u svaku situaciju. Stevka zaista zaviruje svuda - u svaku fioku, u svaki džep, smešta, ali i namešta. Dobila sam šansu koja se ne propušta. Lepo je što sam deo ekipe i deo ovakvog velikog projekta", ispričala je glumica i otkrila da Stevka ima privatno puno sličnosti sa Ljiljanom, što joj i pomaže za lakše kreiranje uloge.

Koliko vam je teško zbog velikih privatnih obaveza, da svakodnevno snimate telenovelu?

"Nije ni malo jednostavno da snimate telenovelu. Mora da se odvoji vreme za snimanje, kao i da se odvoji vreme za učenje teksta. Sve to dovede nekada čoveka do ludila, ali je zabavno i to je glumački posao. U stvari, to je naš život i ukoliko glumac ne snima, nema ništa goreg od toga."

Koliko ste u životu upoznali osoba kao što je Stevka?

"Dosta. U svakoj instituciji postoji po neka Stevka. Čak i od nekih osoba koje sam upoznala uzimam 'mustricu' oko kreiranja mog lika. Ja uvek volim da popričam sa spremačicama, jer su to divne osobe koje su sticajem nekih okolnosti i situacija u životu došle do te pozicije. Mnoge od njih posao spremačica zdušno rade i srodile su se sa tom profesijom. Evo, na setu imamo dve prijatne spremačice s kojima uvek volim da popričam. Jednostavano, ti ljudi su mi dragi."

Šta kaže ćerka Darija, što će napokon da gleda mamu na TV?

"Ona je oduševljena što radim i što svakodnevno snimam. Sve je zanima šta će se dešavati u seriji, pa se stalno raspituje podrobno o mojim scenama koje snimam. Već je počela da se šali sa mnom kada spremam po kući i čistim stan. Obično mi kaže da ne preterujem u sređivanju, jer to je moja uloga u seriji. Ja stvarno volim da budem pedantna i da mi kuća bude stalno pospremljena, kada imam vremena. Darija, koja uskoro puni devet godina, kada treba da raskloni svoje stvari i spremi sobu obavezno uzvikne: 'Mama, ja ne mogu da sredim tako dobro kao ti' (smeh). Sva je u priči oko moje nove uloge."

Da li ona već pokazuje interesovanje za glumu?

"Mislim da ne. Snimila je par reklama. Bilo joj je zanimljivo dok je bila tamo, ali nema tendenciju da se bavi glumom. Jednostavno, ne pita me ništa o tome. Ali šta god bude odabrala u budućnosti, ja ću biti uz nju."

Stižete li da i dalje nastupate u Skadarliji?

"Apsolutno. Ja radim u Skadarliji četvrtkom, petkom i subotom. Igram predstavu koju mnogo volim i mogla bih da je svakodnevno radim, kada bi postojala mogućnost. Jednom mesečno igram i monodramu 'Moj otac Vuk Karadžić' u Muzeju Vuka i Dositeja. To je emotivna priča o životu porodice Vuka i Mine Karadžić. Mislim da je izuzetno važan projekat i da bi trebalo mnogo više da se igra i to po čitavoj Srbiji, jer je važno da ne zaboravimo ni Vuka Karadžića, ni nešto što je pismenost, ni nešto što ima veze s našim korenima."

