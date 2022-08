NEMOJ SAMO MENE DA TIPUJU! Jovana Jeremić i Tamara Đurić žestoko zaratile - Voditeljka SUROVO uzvratila: "Šta ću onda?"

Na društvenim mrežama bukti rat između voditeljke Jovane Jeremić i starlete Tamare Đurić.

Izvor: TV Pink/screenshot

Sve je počelo nakon što je Jovana Jeremić podelila stori za koji su mnogi pomislili da je upućen upravo Tamari Đurić, te je starleta odmah oplela.

Tamara je između ostalog istakla da "neće o moralu Jovane Jeremić" i dodala da je voditeljka "muža ostavila zbog kola i stana", a dužna joj nije ostala ni Jovana. Voditeljka je odmah uzvratila i poručila: "Javljaju se sponzoruše, a muž ih prevario 20 puta".

"A sponzoruše, k'o sponzoruše. Je*iga, nemaju svoj biznis! Mora se trpeti. Bolje i to nego na ulicu. E, to su teške stvari. Kad zavisiš od ne cile volje, od toga kako će muse nakriviti kapa, ne daj ti Bože da se iskrivi nesto drugo! Sve u svemu, budite oslobodene. Ne slobodne u zlatnom kavezu. Oslobođene u svojoj zlatnoj Palata koju ste same izgradile! Oslobođene! Da živite. Delate. Kupujete. Volite. Sve po duši! Ne po nečijem diktatu! I nikad ne drhtite da lice vas ostaviti ili ne! Oslobođena žena je ona koja odlazi sama i pre nego što joj muškarac sponzor, varajući je po gradu, uskrati poštovanje i ponizi je do zemlje crnice. Ne dajte se, kraljice", napisala je Jovana na Instagram storiju, ali se tu nije zaustavila:

"Nedostajala sam mojim sponzorušicama! Sve znam! Nemoj samo neka mene da tipuje da joj budem sponzor! J***o te, kako su neke počele, zaljubiće se u mene. Znam da im se sviđa to što se pored mene svako oseća sigurno, voljeno, bezbedno i obezbeđeno. Šta ću onda? Sve je to ljubav".

Pogledajte kakve su prozivke "pljuštale" između Tamara i Jovane: