JAVLJAJU SE SPONZORUŠE, A MUŽ IH PREVARIO 20 PUTA! Jovana Jeremić odgovorila Tamari Đurić - prozivke NE PRESTAJU!

Jovana Jeremić reagovala na prozivke Tamara Đurić.

Izvor: Printscreen/Youtube/AmiG Show

Nakon što su mnogi pomislili da su objave, odnosno prozivke koje su osvanule na Instagramu Jovane Jeremić bile upućene Tamari Đurić, starleta je žestoko reagovala i odgovorila voditeljki.

Tamara je između ostalog navela da "o moralnim vrijednostima žene koja je svog muža ostavila samo zato što nije imao da joj pruži njene bahate prohtjeve ne treba komentarisati", a sada se oglasila i Jovana i uzvratila istom mjerom.

"Opet se javljaju sponzoruše kojima je brak u krizi. Samim tim i biznis jer je njima brak bio biznis. Kuku, ne sjekirajte se. Prebrinite. Svakako ste već prevarene 20 puta, šta je ostavljanje kad ste već prevarene? Ništa. Realnost. Moj biznis savjet kao moćne biznis žene koja je svoju imperiju sama stvorila: ulažite u drugi posao. Ovaj sa brakom vam je 'pišite propalo'", napisala je Jovana pa dodala:

"U porodici i porodičnom sistemu vrijednosti u javnosti će vam najviše pričati ku*ve i ku*vari. Emotivni manipulatori! Prevaranti! To tako uvijek biva. Oni kojima je to važno, prave porodicu u tišini i ne galame. Često je i ruše, ali samo sa namjerom da nastane jos bolna tvorevina na još jačim osnovama, a ne lažnim. Naravno, i ne varaju svoje žene, već ih vole ili ostavljaju. ldu dalje. Što je i legalno i legitimno. Ali nije legitimno varati! To je kapitulacija nad samim sobom. Čista nesreća. Nesrećni muškarci varaju svoje žene sa ljubavnicama. Srećni imaju mu*a da žive sa onom koju vole", dodala je Jovana.

Tu se nije zaustavila:

"A sponzoruše, k'o sponzoruše. Je*iga, nemaju svoj biznis! Mora se trpjeti. Bolje i to nego na ulicu. E, to su teške stvari. Kad zavisiš od nečile volje, od toga kako će muse nakriviti kapa, ne daj ti Bože da se iskrivi nesto drugo! Sve u svemu, budite oslobođene. Ne slobodne u zlatnom kavezu. Oslobođene u svojoj zlatnoj Palati koju ste same izgradile! Oslobođene! Da živite. Delate. Kupujete. Volite. Sve po duši! Ne po nečijem diktatu! I nikad ne drhtite da li će vas ostaviti ili ne! Oslobođena žena je ona koja odlazi sama i prije nego što joj muškarac sponzor, varajući je po gradu, uskrati poštovanje i ponizi je do zemlje crnice. Ne dajte se, kraljice".