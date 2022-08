DALILA ČULA DA JE DEJAN BIO KOD NJENOG OCA: Dobila snimak i odmah se oglasila s mora - Neka je uzeo sve što mu pripada!

Dalila Dragojević se čula i s Dejanovim ocem, pa je otkrila i kako je izgledao njihov razgovor.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

Dalila Dragojević se oglasila nakon što je saznala da je njen bivši muž Dejan Dragojević posetio mesto u kojem su nekad živeli zajedno, Gornji Šepak, te uzeo auto i ostavio psa Tedija, a ova vest došla je do nje dok je na moru.

Bivša učesnica Zadruge je u Crnoj Gori već nekoliko dana, a Dejan i njegov otac Goran posetili su Dalilinog oca i doveli psa Tedija, kojeg su bivši supružnici imali zajedno, a koji je tokom njihovog boravka u rijalitiju bio u Veterniku.

"Nemam specijalan komentar, očekivalo se da će to biti, da će doći po to što njemu pripada. Ne znam šta drugo da vam kažem, nemam ništa protiv. Rekla sam da uvek može da dođe, e sad, šta on bira i kako bira, to on najbolje zna. Njemu tamo nije zabranjen ni dolazak ni odlazak. Neka je uzeo sve što mu pripada, hvala na Tediju i to je to", ispričala je Dalila, pa priznala da se s bivšim svekrom čak i nakratko videla na kameri.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

"Meni je otac malopre poslao snimak, da je Tedi tu. Zvala sam ga odmah na video, bio je tu Goran, pozdravili smo se najnormalnije i to je to. Goran ga je dovezao i došao po auto. Verovatno se čuo s mojim ocem, ja nemam pojma, ja sam na moru. Samo sam dobila taj snimak", objasnila je Dalila.