USPELA SAM DA PREŽIVIM PAKAO, SAD SE MOLIM ZA MILJANU: Indi progovorila o operaciji i bolovima, pa šokirala PRIZNANJEM!

Indi je izvukla živu glavu nakon iste operacije kojoj se podvrgla Miljana Kulić i danas je zahvalna za svaki novi dan svog života.

Izvor: Instagram/marijakulic_mtaz/TVPink/Screenshot

Pevačica Indira Aradinović Indi je danima zastupljena u medijima zbog operacije kojoj se i sama podvrgla pre izvesnog vremena, a zbog koje je Miljana Kulić sada u lošem stanju.

"Žao mi je što se oglašavam na ovu tužnu temu. Znaju svi da sam među prvima imala problem posle operacije. Trebalo je da se skrati želudac i da idem kući. Odužilo se, došlo je do povrede slezine, krvarenja, pa posle povrede pankreasa koji je curio i napravio sepsu. Zahvaljujući našim doktorima, uspela sam da pobedim tu borbu. Sada sam uz Miljanu, molim se i verujem da je jaka kao i ja, i da će izaći kao pobednik iz ovoga", izjavila je Indi i potvrdila da je Miljana prvo nju pozvala čim se osvestila.

"Istina je. Ja nisam mogla, dok sam čula, saznala... Zaista sam se pomolila za njeno zdravlje. Prvo me je pozvala njena majka, Miljana je bila u pozadini. 'Da li će ona izgurati i da li ona to može', ja sam rekla: 'Naravno da možeš, budi jaka, moli se Bogu. Svako jutro, svaki dan, zahvaljuj što ugledaš izlazak sunca i što te čuvaju naši divni doktori, koji pokušavaju da pobede ono što su drugi zabrljali'. Čula sam da je u dosta boljem stanju nego što je to bilo. Naravno, bilo je kritičnih stanja i kod mene. Ja sam uz Miljanu i verujem da će shvatiti ovo kao jednu novu lekciju, težu, da će je naterati da postane bolja i drugačija osoba", ispričala je, pa dala svoj komentar i na razlog zbog kojeg je došlo do komplikacija, a to je navodno Miljanino nepoštovanje saveta lekara.

Pogledajte 00:14 Miljana Kulić Bolnica Izvor: Tiktok/@sneska1993 Izvor: Tiktok/@sneska1993

"Uh, pa teško pitanje. Ja sam tu samo koleteralna šteta. Da ja znam šta je, kao i većina, ne bi tek tako odlazili na tu operaciju, jer rezultati su različiti. Neko premine, neko nastrada kao Miljana, Darko ili ja, dok neko odlično prođe. Kod takvih operacija je nezahvalno govoriti šta je uzrok. Prosto, hirurg ne odradi najbolje ili odradi, ali ostatak odradi ekipa kod postoperativnog oporavka. Zapravo, sve se dešava u toku tog zahvata, koji bi koliko ja znam, trebalo da traje do 30 minuta. Ono što ja znam jeste da ne znam istinu o sebi, još uvek trpim bolove sa desne strane, gde mi je bila slezina. Ja živim s tim polutupim bolom, ali mogu. Tera me da idem napred, da budem bolja sebi. Taj nož, laser, on treba da prereže želudac, koji nije kod svakog isti. To je isto jako važno, u kakvom je stanju želudac", rekla je Indi i dodala da ne zna da li bi se podvrgla ovoj operaciji da može vratiti vreme.

"Ne znam. Ja sam u jednu ruku bila tužna, nesrećna, borila se za život, u drugu ruku sam dobila nov život. Dobila sam novu Indi, zadvoljniju, srećniju. Mislim da bih", iskrena je bila, pa otvoreno priznala i da je obnovila staru vezu, te da uskoro putuje u Dansku.

"Od koga ste vi to čuli? (smeh). Da kažemo da jeste, 'ajmo malo vedrije teme. U moj život se ponovo vratila stara ljubav, tako da, napuštam Srbiju, ovaj put, malo ozbiljnije. Izveštavaću vas... Za mene je na svoj način najlepša, jer nije ni odlazila. Ima tu svoju čar. Ne savetujem ljudima da se rastaju, da bi se ponovo sastali, nego je prosto kod mene sudbina odigrala stvari", otkrila je Indi, ali nije želela da kaže ko je inicirao ponovni kontakt posle raskida.

Pogledajte kako izgleda pevačicina stara/nova ljubav: