DUPLO SLAVLJE U DOMU DADA POLUMENTE! Pevač porodičnom fotografijom raznežio sve, a supruga mu je PRAVA LEPOTICA! (FOTO)

Dado Polumenta svojoj deci proslavio rođendane.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pevač Dado Polumenta napravio je veliku proslavu povodom prvog rođendana ćerkice, ali i punoletsva svog sina Dorijana.

Porodičnom fotografjom raznežio je sve, a na njoj je pozirao sa svojom decom i suprugom Ivonom, dok osmehe sa lica nisu skidali.

"Veliko hvala našim porodicama, svim našim prijateljima što su nam uveličali Dorijanovo i Aliino veselje", naveo je Dado.

Izvor: Instagram/DadoPolumenta

Gledajući fotografije sa bajkovite proslave nema ko nije zapazio Dadovu suprugu Ivonu.

Ivona i Dado u braku su već sedam godina, a lepa plavuša je samo jednom gostovala u emisijama, te na Kurir televiziji ekskluivno govorila o lubavi sa pevačem.

Tada je otkrila čime ju je osvojio:

"Iskreno, svojom dobrotom. Mi kada smo se videli prvi put to je bilo u Novom Sadu. Sreli smo se ranije, slučajno u nekom kafiću gde je on mene pitao da snimam spot s njim. Tu smo se gledali i znala sam da će baš on da bude ljubav mog života", započela je Ivona i dodala:

"U njegovim očima sam videla dobrotu, i to što on jeste. Dobar je suprug, otac, najbolji pevač. Svaki dan je se bolji", pričala je ona s osmehom na licu.

Pogledajte ih zajedno: