OLJA CRNOGORAC PREŽIVJELA HOROR NA LJETOVANJU U ITALIJI! Završila u bolnici zbog jakih bolova!

Olja Crnogorac je na društvenim mrežama ispričala kroz kakav je pakao prošla prethodnih dana.

Izvor: TikTok/screenshot/montenegrina_o

Nekadašnja voditeljka i manekenka Olja Crnogorac je podijelila s pratiocima traumatično iskustvo koje je preživjela na ljetovanju u Italiji, kada je završila u bolnici.

Prije nekoliko dana se požalila na društvenim mrežama na mučnine i zatražila savjet, ali se bolovi nisu smirivali, pa joj je bila potrebna ljekarska pomoć, ali prema njenim tvrdnjama nije dobila adekvatnu.

Kakav horor je preživjela prethodnih dana, Olja je ispričala na TikToku, a snimak je nazvala "Horor bolnica".

"Na moru mi se desila jedna horor priča koju ću vam ispričati. Želudac je počeo da me boli abnormalno. Bol se širio ka zadnjem dijelu leđa. Pozvala sam doktora u sobu, koji mi je dao neki lijek protiv bolova i rekao da je garant nešto puklo i da hitno moram u bolnicu", počela je priču.

"Kada su me prevozili do bolnice, u sanitetskom vozilu, desilo se to da su me ispustili kada su me unosili u bolnicu. Ali to nije sve. Četiri i po sata sam ležala, bez infuzije, bez nečega protiv bolova, previjala se. A kada je doktor došao, rekao je da ne priča engleski i ništa nije moglo da mi pomogne. Ja sam onda otpuzala iz sobe, uzela taksi, opet išla sat vremena do hotelske sobe i rekla sebi: 'Olja, umrijećeš makar u svojoj hotelskoj sobi, popij ti nešto za bolove, ali nećeš više ovo preživljavati'", ispričala je Olja Crnogorac.