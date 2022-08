KIM KARDAŠIJAN RASKINULA S 13 GODINA MLAĐIM DEČKOM! Svi pamte ovu scenu njihovog TUŠIRANJA pred kamerama (FOTO, VIDEO)

Kim Kardašijan i Pit Dejvidson raskinuli su posle samo devet mjeseci veze.

Izvor: Profimedia

Najpoznatija starleta na svijetu, Kim Kardašijan, raskinula je s dečkom! Veza sa komičarem i glumcem Pitom Dejvidsonom pukla je nakon manje od godinu dana.

Kim (41) i Pit (28) su se smuvali nakon njenog gostovanja u emisiji "Saturday night live", gdje je Dejvidson bio jedan od domaćina. Veza je potrajala devet mjeseci, a Pit je učestvovao i u rijalitiju "Keeping up with the Kardashians", i fanovi pamte scenu kada ga je Kim pozvala da se istuširaju zajedno, a on bacio telefon i potrčao ka kupatilu.

Kim još uvijek nije zvanično okončala brakorazvodnu parnicu, a njen bivši, reper Kanije Vest, upravo je ostao bez petog advokata. Razvod para postao je "gadan" uz mnoštvo međusobnih optužbi, a Kanije je i prijetio Pitu kada je saznao da Kim ima novog dečka.

Pit i Kim tuširanje Izvor: YouTube/MTV UK

Kim Kardašijan i Kanije Vest imaju četvoro djece, Nort (9), Senta (6), Čikago (4) i Salma (3).

Izvor: Profimedia
Izvor: Profimedia/TOT/KGC Photo Agency LLP
Izvor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Profimedia/TOT/KGC Photo Agency LLP
Izvor: Profimedia
Izvor: Profimedia
Izvor: Profimedia

