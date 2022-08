ZATVARALI SU ME U WC, SEKLI MI KOSU I LOMILI NOS! Jutjub princeza o PAKLU - "Izgubila sam DECU, mogla sam da se UBIJEM"

Mnogi je se sećaju kao princeze Jutjuba koja je kao dete snimila nekoliko bezazlenih i simpatičnih snimaka, nakon kojih se našla na meti jezivih komentara.

Izvor: YouTube/Ozana Pevec Marić/screenshot

Jutjub zvezda Ozana Pevec Marić svojim umetničkim imenom Princes Ozana skrenula je pažnju domaće javnosti kada je sa samo 11 godina snimila nekoliko videa u kojom je spremala tikvice, zatim sendvič za školu, skakala u more... a zatim je usledio pakao za ovu tada malu devojčicu.

Jezive poruke u kojima su joj se ismevali preplavile su društvene mreže, a sa čim se ona tada suočila niko ne može ni da zamisli. Kako je sama priznala da nije imala veliku podršku bliskih ljudi možda bi se sve završilo najgore - oduzela bi sebi život.

Pre nekoliko meseci Ozana se vratila na velika vrata jutjub scene i otkrila kako je dosta ružnog o sebi videla i pročitala.

"Svi znate ko sam. Svi ste pričali o meni, svi ste pisali komentare o meni. Sada sam ovde da stanem na kraj nekim stvarima jer je ipak prošlo12 godina. U to se vreme promenilo mnogo toga. U tih sam 12 godina pročitala mnogo stvari o sebi za koje nisam ni znala. Tu sam da kažem ono što je i ono što nije istina", započela je Ozana.

"Tada sam te videe snimala na nagovor bliske osobe. Nisam očekivala da će ih iko videti, trebali su biti samo za porodicu i prijatelje. Na kraju ih je videla Hrvatska pa onda Balkan. Zbog tih sam videa prošla pakao. Maltretirali su me, vređali i slali baš ružne poruke iz ne znam kojeg razloga. Realno, nikome nisam ništa napravila. Snimala sam video kako se prave tikvice, kako vežbam, skačem u more", rekla je ona i dodala:

"Bila sam dete koje je čitalo jako ružne poruke od toga da se ubijem i da ne zaslužujem život. Mislim da to nije nešto što bi dete trebalo čitati. Da nisam imala oko sebe toliko ljudi koji su me podržavali, da nisam bila snažna, to je moglo završiti puno gore. Mogla sam sebi oduzeti život", rekla je Ozana.

Priznala je da komentare više ne čita, a sada će se ponovno okušati u snimanju. Iako, kaže da će malo pametnije birati teme.

Ozana je izgubila i blizanačku trunoću, a otkrila je i da je u periodu trudnoće dobijala jezive poruke.

"Najgore poruke koje sam dobivala je unazad nekoliko godina, kad sam nosila jednojajčane blizance i višeblizanačke trudnoće su same po sebi komplicirane, teške, ne zna se njihov ishod, mora se jako pazit i slično. Ljudi su znali da pišu 'dao bog da ti umrla deca', 's čim ćeš ti da hraniš decu, sa tikvicama?' i ostale sprdnje. Nakon svih tih komentara vezano za decu, dogodilo se tačno to što su u biti oni priželjkivali, a to je da su mi deca umrla", rekla je Ozana jednom prilikom za MONDO i dodala:

"Rugali su mi se, znali su da me zatvore u wc, zapale papire i onda bace da bih se zapalila, znali su da mi seku kosu, žvakaću gumu zalepe u kosu i slično, bilo je tu i lomljenja nosa, bilo je tu svega i svačega, stvarno trauma za neko dete".

Ozana je danas mama jednog dečaka, a šta je još ispričala za MONDO o paklu kroz koji je prošla i zašto je rešila da se vrati snimanju pogledajte u videu ispod: