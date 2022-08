ZNAM ŠTA ĆE SE DESITI U BUDUĆNOSTI! Jovana Jeremić vjeruje da je VIDOVITA - Znala sam šta me čeka, osjetila sam MIRIS!

Jovana Jeremić progovorila je o svom izraženom, kako kaže "šestom čulu".

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je poslednjih dana u žiži javnosti zbog prozivki i verbalnog sukoba s bivšom učesnicom Zadruge Majom Marinković, progovorila je o svojoj kako kaže "dozi intuicije koja se graniči sa vidovitošću".

Jovana tvrdi da je toliko intuitivna da može da "predvidi" budućnost, kako svoju, tako i svojih najbližih.

"Ja sam 2012. godine na Božić rekla svom ocu: 'Slušaj tata, ja ću biti broj jedan TV lice u regionu', nije mi vjerovao tada, ali ja sam uvijek imala šesto čulo, ali o tome ne volim da pričam puno o tome u javnosti. To je možda i jedna doza intuicije koja se graniči sa vidovitošću i to se razvija kod mene. Kad vidim neku osobu koje mnogo volim, imam osjećaj šta će im se desiti u budućnosti, ali o tome ne pričam. Kad sam svom ocu rekla tu rečenicu, ja sam to znala, ali ti sad mene da pitaš kako sam ja znala da ću biti broj jedan, ne bih znala kako da odgovorim. Velike karijere se događaju ljudima koje imaju čisto srce. Nije slučajno Ceca - Ceca, nije slučajno Novak Đoković - Novak Đoković, nije slučajno Lukas što jeste. Zdravko Čolić, da ne pominjem sad sve velike pjevače", rekla je Jovana u emisiji "Premijera, vikend specijal", pa dodala:

"To su ipak veliki ljudi, imaju veliko srce, sve su to velike zvijezde koje treba poštovati. Da se vratim na priču, moja intuicija je nepogrešiva. To što sam ja osjetila kada sam to rekla svom ocu na Božić 2012. godine, ja sam to znala! Osjetila sam miris studija... Mnogo sam radila na sebi, vidim koliko sam se promijenila sa godinama, ali ne volim da hvalim samu sebe kada nisam dovoljno dobra, zato me i narod poštuje. Napredovala sam, ali sebe mogu da nagradim jednom dobrom devetkom od deset kakva sam majka. Umijem da uživam sa djetetom i mnogo više provodim sa njom".

Jovana je sve iznenadila kada je pevačici lupila šamar usred emisije, a onda je u Jutarnjem programu "prikovala" gledaoce za male ekrane u tijesnom korsetu i miniću.

Pogledajte i provokativan snimak iz bazena: