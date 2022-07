NARAVNO DA MI SMETA! Majka Luke Jovića otkrila šta misli o snaji Sofiji - "Šta će se dalje događati s tom vezom..."

Majka proslavljenog fudbalera Luke Jovića progovorila je o unucima i otkrila kako joj se dopada druga snaja, manekenka Sofija Milošević.

Majka Luke Jovića, Svetlana priznala je da joj je jako teško palo kada je sina koji je tada imao svega osam godina pustila da iz rodnog sela ode u Beograd i zaigra u Crvenoj Zvezdi, ali budući da je u njegovim očima videla žar i ljubav prema sportu zanemarila je svoju tugu i čežnju za njim i dala mu vetar u leđa. Isto je bilo kada je Luka odlučio da mlad dobije dete sa Anđelom Manitašević.

Fudbaler i njegova bivša izabranica ponosni su na svog naslednika Davida, kojeg baka takođe voli najviše na svetu a posebno joj je drago kada ga roditelji dovedu kod nje na par dana, kao i ostala dva unuka, koja je Luki rodila manekenka Sofija Milošević.

"Ljubav prema unucima je nešto specifično. Dok su mi govorili da se unuci vole više nego deca čudila sam se, sada ne kažem da je to u potpunosti tačno, ali kada ste roditelji imate odgovornost da vaspitavate, unuke treba samo da volite. Sve što sinu nisam dozvoljavala njima dozvoljavam", ispričala je majka Luke Jovića i dodala da je vrlo tužna što se o vezi njenog naslednika i majke njegovo dvoje dece, vrlo često i ružno piše i otkrila kako se njoj dopada nova snaja Sofija.

"Ljudi svašta komentarišu, prosto su takvi. Naravno da meni smeta, niko ne voli kada neko kritikuje njegovo dete. Svaki mlad čovek ima pravo na svoj privatan život, da sebi bira partnera kojeg on želi. Ne vidim potrebu drugih da komentarišu, ja sam sebi birala šta sam želela to i on isto radi i svako posle živi sa tim. On je tu da sebi odabere ko mu u tom momentu odgovara, a ja kao majka ću prihvatiti svakoga koga god da on izabere jer to je njegov izbor. Njega volim i voleću svakoga ko je sa njim. Šta će se dalje događati sa tom vezom niko od nas ne može da zna", poručila je Svetlana Jović.

Sofija je nedavno sve šokirala skandaloznim izdanjem, a zatim je podelila fotografiju s Jelenom Karleušom: