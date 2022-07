BILA JE SE*S BOMBA, ZALUDELA SVE GLASOM I STASOM: Pre 20 godina se POVUKLA, a evo kako danas izgleda Marina Živković!

Marina Živković se danas bavi "čitanjem duša" i ne pojavljuje se u javnosti, a izgleda skroz drugačije.

Sigurno se svi jako dobro sećate Marine Živković i pevate njenu pesmu "Zdravo za gotovo"? Važila je za jednu od najpopularnijih pevačica na našim prostorima, a osim vokalom privlačila je pažnju i lepotom.

Pre više od dvadeset godina se povukla s javne scene i stavila tačku na muzičku karijeru.

Muzikom je počela da se bavi vrlo mlada - prvo zabavnom, a kasnije narodnom, u inat svom ocu koji je priznavao samo pevače koji su pevali narodnu muziku.

Gostovala je na albumu koleginice i prijateljice Vanese Šokčić, a prvi album izdala je 1995. Njenu pesmu "Malo pomalo", koju je prva snimila, otpevala je Vesna Zmijanac, a i danas je veliki hit i traži se u svim kafanama.

"Trebalo je da snimim pesmu 'Malo pomalo', ali je gospođa Vesna Zmijanac ušla u studio i rekla 'Ovo je za mene pesma'. Prelomilo je pet hiljada evra, ima tu još nešto ali ne želim da spominjem gospodina koji je bio bitan u PGP-u, a to je bilo presudno", ispričala je ranije jednom prilikom Marina.

Publiku je pored lepote, atraktivnog izgleda i moćnog glasa osvojila pesmama "Lavica", "Bolujem u sebi", "Hajde mori dan, dva", "Zdravo za gotovo" i mnogim drugim, a povukla se nakon što je snimila pet albuma i proslavila se narodnom muzikom, ali je odlično pevala i rok hitove.

"Kada dođeš do samog vrha onda nema više izazova, a ja volim izazove. Uživala sam u plodovima rada, družila sam se i obišla planetu", prokomentarisala je svoje povlačenje iz sveta muzike u emisiji "20. vek".

U periodu dok se bavila pevanjem izgradila je prijateljske odnose s koleginicama Vanesom Šokčić, Zlatom Petrović i Gocom Božinovskom.

Svojevremeno je za medije otkrila da se preusmerila na nešto drugo i da se bavi "čitanjem duša".

"U šamanizmu sam, zaista. Živeti sa dušom. Radim upravo to. Bavim se čitanjem duša. Dovoljno je da vas gledam u oči i da vas energetski 'radim'. Ljudi se zezaju i neozbiljno shvataju te stvari. Svaka izgovorena reč je energija. To sve ostaje u etru i ne razgrađuje se. Onda se mi čudimo što nam je tako, a ne razmišljamo da šamaramo gluposti ko nezdravi. Znate, meni je ispunjen život, ostvarena sam kao žena, kao umetnik, kreator. S prijateljicama i sestrama radim u lancu salona u kojem pravimo kreme, organske, od prirodnih sastojaka, anticelulitne", objasnila je tada, a demantovala je i priče da je promenila veru i ime.

"To nije tačno. Ja stvarno ne znam... Kako neko može da bude beli mag? Jedne novine su izbacile pre par godina da sam promenila veru, da sam sada Maha mantra. Vidi, ja nemam veze s tim. Niti znam šta znači to. Veru nisam promenila! Rođena sam u Srbiji, nikada ne bih promenila veru. Ovo je moj predeo. Ja sam ovde rođena, jedem našu hranu. Pričam maternjim jezikom, ne koristim strane reči. To nema veze sa životom. Padalo mi je na pamet i da ih tužim, ali sam odustala. Neka pišu šta hoće, samo neka stave lepu sliku", rekla je za Pink.

Pogledajte kako danas izgleda Marina Živković:

A podsetite se i nekih njenih najvećih hitova:

