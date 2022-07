IMALA JE MODRICU ISPOD OKA: Šok ispovest Kikine majke - "Dečko joj je upao u stan, a neko je napisao pismo kad je umrla"

Majka Kristine Đukić otkriva detalje koji okružuju smrt njene ćerke i tvrdi da "nije izvršila samoubistvo"

Izvor: instagram/kikax3/Youtube/ Kristina Kika Djukic

Jutjuberka Kristina Kika Đukić je tragično nastradala u decembru mesecu prošle godine.

Njena majka Nataša sad je snimila video u kom je iznela detalje o kojima je sve vreme htela da priča.

"Taj dan mi je rekla da joj platim kiriju za stan, jer nije mogla da radi, dečko ju je bio izbacio iz ravnoteže. Pristala sam. Rekla je da danima loše spava, da se ne ljutim ako ne dođe na vreme na moj rođendan sutradan. Dečko je bio upao u njen stan, pa joj je obrisao Instagram. Rekla sam im da su oboje psihijatrijski slučajevi i da bi trebalo da se raziđu", rekla je Nataša i nastavila:

"Kad je trebalo da dođu na rođendan, drugarica njena mi je poslala poruku da ide kod nje, da se parkirala. Deset minuta kasnije mi kaže da Kiki ide pena na usta. Hitna pomoć je odmah došla, i ja sa drugaricom taksijem. Doktorka je rekla da Kika nije živa. Htela sam sve da ih pobacam sa drugog sprata. Bio mi je nelogičan položaj u kom je bila, htela sam da skinu snimak, a inspektor mi je rekao da nema video nadzora", rekla je Kikina mama.

"Njena drugarica nam je dala šifru Kikinog Instagrama tek četiri meseca posle, kad je obrisala sve poruke. Moja druga ćerka je primetila da je mnogo poruka obrisano, kad smo dobili šifru. Naručivala je hranu pre nego što se ubila, da li bi neko to radio da je hteo da se ubije? Saznali smo da je neko otpečatio stan. Posle smo saznali da postoji video nazdzor, al' je upravnica zgrade rekla da se čula sa advokatom i da ne sme da mi da snimak. Molila sam je da mi da makar 7. i 8. decembar, jer će se videti ko je ulazio u zgradu, ali moj vapaj nije uslišen. Neko je upao na njen Jutjub nalog 7. decembra, a 9. je objavljen video o njenoj smrti. Kao da je neko čekao da umre, pa da to objavi. Ćerka Jelena mi je rekla da je, kad je bila na prepoznavanju tela, ispod Kikinog oka videla masnicu, kao da ju je neko udario pesnicom. Možda je Kika baš zbog tog udarca ležala u onom položaju".

Nataša nastavlja da je "drugarica rekla da mi je javila da je Kiki loše, a da sam joj ja rekla da spremam rođendan. Rekla je i da je Kika dva puta pokušala da se ubije, što nije istina".

"Detektivske agencije su mi rekle odmah da nisu zainteresovane, čim su čule Kikino ime. Jednom je rekla dečku da će da se ubije, pa ju je on vodio i u Lazu, al' je tamo odmah rekla da se ne bi ubila, nego je samo htela da dođe do nje. Kika je bila veliki manipulator, kad je ljubav u pitanju, i veoma sebična. Nikad se ne bi ubila. Bog neka prašta svima, mojoj ćerki se moglo pomoći. Kikino navodno oproštajno pismo je napisano dan nakon što je ubijena. Ona nije mogla da napiše to pismo, već neko drugi", zaključila je Kikina majka Nataša.