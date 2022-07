"NEMAM REČI KOLIKO MI JE TO ODVRATNO, MRŠ!" Barbara Bobak šokirana onim što je POZNATI pevač uradio - To je tako JADNO

Barbaru Bobak je jedna situacija s kolegom izbacila iz takta i kaže da joj je to najgore nešto na estradi.

Barbara Bobak, koja se proslavila zbog veze sa Darkom Lazićem, posle čega joj je skočila i cena nastupa, priznala je da ju je pre nekoliko meseci jedan kolega, poznati pevač kako tvrdi, izbacio iz takta.

Voli da ide u kafane, ali i da daje pare na muziku, pa često ostane praznih džepova.

"Koliko god para imala u džepu, ja ću sve da dam na muziku, do te mere da mi neće ostati za račun da platim. Tako da sam ja odlučila da ne idem više nigde", rekla je pevačica, pa otkrila da ju je jedan klega nedavno razočarao.

"Prevrćem film u glavi od sinoć i setim se jedne situacije što mi se desila u izlasku pre par meseci. Bila sam na rođendanu kod jedne svoje drugarice i tu je došao jedan kolega koji je poznat, a te noći pevao je drugi kolega koji je malo manje poznat od njega... Uglavnom, ovaj je došao frajer sa svojim timom celim i prošao onako da ga ceo lokal vidi, a ovaj pevač koji je pevao u tom momentu pevao je pesmu dotičnog i ponudio mu mikrofon da zapeva i on. Ovaj je jedva dočekao, sve vreme je sedeo i cupkao, čekao da mu neko da mikrofon. I uzme on frajer mikrofon, 'ajde, otpeva tu pesmu i možda još tri, četiri i pokupi se i ode", ispričala je.

"To mi je bio presedan. Meni je to nešto najjadnije na svetu i nemam reči koliko mi je to odvratno. Ajde, marš! Dok nisam ušla u estradu nisam verovala da ljudi to rade, jer sam nekako mislila da su ljudi na estradi galantni. Mislila sam da dođu, ostave bakšiš, a ne da otimaju mikrofone po kafanama. Baš mi je to tako jadno, koliko samo sujete ima", poručila je Barbara, koja je posle raskida izjavila da je Darku zabranila da govori o njenoj karijeri.