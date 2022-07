MNOGO SMO SE SVAĐALI, BILO JE TENZIJE! Prija progovorila o problemima u braku i prinovi - "Nisam planirala prvo dete"

Pevačica Aleksandra Prijović otkriva da planira proširenje porodice, kao i da joj suprug Filip Živojinović zamera više nego ona njemu.

Aleksandra Prijović se ponovo može pohvaliti novim albumom, s obzirom na to da su se gotovo sve pesme našle u samom vrhu trendinga! Kako kaže, ceo projekat je pripremala jako dugo, a kroz čitav proces, suprug Filip Živojinović joj je bio najveći kritičar i često su se svađali.

Otkrila je da Filip ima više zamerki nego ona, ali i da razmišlja o proširenju porodice.

"Hvala na komplimentima. Vreme će da pokaže da li su sve hitovi, treba još mesec, dva i neke će se izdvojiti. Dosta njih mi je poslalo poruku, uvek sam zahvalna kada me neko podrži, kao što ja volim da podržim svakoga. Nisam osetila sujetu. Arena je zakazana za sledeću godinu", rekla je Aleksandra za Blic i otkrila da su se Filip i ona dosta svađali.

"Obično on meni više zamera na nekim stvarima, nego ja njemu. U želji da sve bude kako treba, imali smo konflikte, ali bude na kraju kako on misli da treba. Najviše njemu verujem. On mi je najveći kritičar. Generalno se ne svađamo, ali smo se sada svađali, bilo je tenzije", iskrena je pevačica.

Aleksandra ističe da bi volela da njen sin Aleksandar ima bratu ili sestru.

"Nisam planirala ni prvo dete, tako da će se i drugo desiti, polako", rekla je pevačica, koja kaže da uprkos slavi, ima mir sa porodicom.

"Živim isto kao što sam živela i pre, samo što imam više nastupa. Slobodno vreme sam sa njim, nigde ne idem i najlepše mi je sa njim kod kuće. Kao što možete da primetite, ne volim često da budem prisutna u medijima. U početku mi je to bilo zanimljivo, kada u selu kažu da sam izašla u novinama, ali kada prođe neko vreme, shvatiš da je najvažniji mir", istakla je Aleksandra, koja će se uskoro pridružiti Filipu i Aleksandru na odmoru.

"Nije mi žao, moram da radim, idem za vikend opet u Crnu Goru pa ćemo se videti", rekla je.

