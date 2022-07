Svaki put kada pevačica objavi slike u bikiniju na društvenim mrežama nastane "kolaps".

Izvor: Instagram/jamiofficial/screenshot

Kada se Jasna Milenković Jami skine u kupaći niko ne može da poveruje da pevačica ima 56 godina s obzirom koliko zanosno izgleda. Njene fotografije u bikiniju komentariše veliki broj ljudi, a posebno muškarci koje uvek "omami".

Jami je oduvek plenila atraktivnim izgledom, a sada joj mogu pozavideti i mnogo mlađe koleginice.

Po Jami su slali i privatne avione i helikoptere o čemu je i sama govorila. To je za nju radio Milo Đukanović.

"Ako je hladno vreme i sneg, ne mogu ja kolima za Podgoricu. On je zato slao helikopter i mali avion po mene. Veoma lako sam i brzo stizala na dešavanja koja su tamo bila. Ja kad dođem tamo oni kažu: 'Evo ga, stigao je naš dragulj'", ispričala je davno pevačica.

Jana je pokazala i koliko je razgibana s obzirom na to da i dalje može da uradi špagu.

Pevačica je često na meti osuda zbog kako kažu preteranih estetsih intervencija na licu, a Jami je poručila da prosto nije želela da stari prirodno!

"Nemam ništa protiv operacija, zahvata i tako dalje. Posebno ne kada se dešavaju u nekim zrelim godinama. Ako kreneš sa tim, zašto da ne. Ja ne želim da starim prirodno, ja volim kako izgledam i to je moje pravo i moja stvar i nikoga time ne ugrožavam. Svi oni kad me vide uživopitaju me da li je moguće da sam tako lepa", poručila je jednom prilikom za medije.

Vidi opis IMA 56 GODINA I ZATEGNUTA JE KAO PRAĆKA! Po srpsku pevačicu su slali AVIONE - U bikiniju GRMI, a tek kako je razgibana! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/screenshot/Grand Magazin tv Grand Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube/screenshot/Grand Magazin tv Grand Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/screenshot/Grand Magazin tv Grand Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 5 5 / 5

Veliku pažnju privukla je i pevačicina naslednica Lea, za koju kažu da je ista mama!