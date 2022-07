PECA ŽELI DNK TEST! Raspopović bijesan nakon riječi Sandrinog oca: Želim da se dokaže da li je dijete DEDINO ILI TATINO!

Sada već bivši partner Aleksandre Subotić, Peca Raspopović koji ju je prevario s njenom drugaricom Majom Marinković, šokiran je riječima svoga tasta Karađorđa Subotića.

Biznismen se šokirao kad je vidjeo da je njegov tast Karađorđe Subotić, otac Aleksandre Subotić objavio na društvenim mrežama kako mali Jovan više neće nositi prezime Raspopović, već Subotić.

On je odmah odlučio da radi DNK test kako bi dokazao da je dijete njegovo, a ne "dedino".

"Ne mogu da vjerujem da najpoznatiji potrčko i dostavljač hrane sa beogradskih ulica priča da se moj sin sada preziva Subotić, a ne Raspopović. Javno poručujem Karađorđu da ću posle ovakvog njegovog postupka zahtjevati da se dokaže da li je dijete 'dedino ili tatino'. Ja znam da je dijete moje i to ću dokazati DNK testom", rekao je Peca i odlučio da otkrije sav prljav veš svog tasta Karađorđa:

"Aleksandra mi je pričala da je sa 17 godina gledala svog oca kako se drogira i da je i njoj nudio drogu! Prije nekoliko godina je golišav u Parovima šetao pored svoje ćerke, to nije normalno! Bolje da se više posvetio ćerki umjesto što je učio da bude parazit i da ništa ne treba da radi. Ma, on o svojoj djeci nije vodio računa uopšte! Uzimao je od Aleksandre pare i nikad joj nije vraćao. On je običan klošar koji preko mog imena želi da bude u novinama i kako bi dobio poziv za Zadrugu 6".

Peca uživa sa Majom i ne sluti da je njegova bivša Aleksandra otišla u Crnu Goru kod njegovih prijatelja. Aleksandrin otac Karađorđe otkrio je da mu je ćerka juče spakovala kofere i zaputila se na Crnogorsko primorje.

"Aleksandra je sa djecom otišla na more. Mislim da je kod Pecinih prijatelja u Utjehi, a u istom mjestu su Maja i Peca! Rekao sam joj da ih izbjegava, ali ona će uraditi ono što bude htjela... Aleksandra je psihički veoma loše... Kako može da bude dobro kada ju je taj čovjek, za koga sam mislio da je normalan, prevario sa najboljom drugaricom", otkrio je Karađorđe i objasnio zašto planira da unuku Jovanu promjeni prezime:

"Jovan će ubuduće biti Subotić jer ga je otac napustio i nije vodio računa o njemu. Ne želim više da čujem za prezime Raspopović! Mojoj ćerki i unucima ću pružiti sve što mogu i ne zanima me šta dotični priča".

