SRAMOTILI SU ME TVRDEĆI DA MI POMAŽU! Pevačica besna na svoju zemlju - "Ova nacija me je tretirala kao NASILNIKA"

Svetski poznata pop zveda Britni Spirs bila je u žiži interesovanja javnosti zbog situacije u kojoj se našla kada je njen otac Džejmi dobio starateljstvo nad njom.

Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Posle 14 godina Britni Spirs je u novembru prošle godine oslobođena starateljstva koje je omogućavalo njenom ocu Džejmiju da kontroliše svaki aspekt njenog života. Tokom tih godina u medijima su se pojavili brojni tekstovi, ali i dokumentarci i TV specijali, a sada je Britni prvi put komentarisala to i rekla da nijedna poznata ličnost nije imala toliko medijskog prostora.

Negodujući zbog toga okrivila je čak celu Ameriku.

"Osećam se kao da je Amerika uradila veliki posao da me ponizi", rekla je pevačica na početku svog posta, a nastavila ga anegdotom o putovanju od aviona do automobila.

Ona je napisala da je za nju organizovan prevoz golf automobilom, sa namerom da je fotografi lakše slikaju.

"Ovo je Amerika", zaključila je ona i zatim upitala da li je uopšte zakonito praviti toliko dokumentarnih filmova o nekome bez blagoslova te osobe.

"Nikada nisam videla toliko dokumentarnih filmova o nekome. Vil Smit, Gvinet Paltrou, Dženifer Lopez? Njima se ovo nikada neće desiti", napisala je Britni, a zatim dodala:

"To je najtužnija stvar koju sam ikada videla u životu. Ljudi ne samo da su se izvlačili sa svime što su mi uradili, već su me i sramotili tvrdeći da mi pomažu" objasnila je Spirsova i nastavila: "Amerika... ova nacija me je tretirala kao nasilnika".

Spirsova je nedavno treći put stala na "ludi kamen" i rekla "da" svom 11 godina mlađem izabraniku Semu Asgariju, dok je njen bivši upao na imanje na dan venčanja i napravio skandal zbog kog je morala da reaguje policija.