STARLETA U CENTRU SKANDALA PRIPRIJETILA SVIMA NA INSTAGRAMU: Maja ne prestaje - "Nemoj ja da počnem o POŠTENIM ŽENAMA"

Maja Marinković, koja je u vezi sa suprugom Aleksandre Subotić, ostavila poruku na Instagramu

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Bivša učesnica rijalitija Maja Marinković uplovila je u romansu sa nevenčanim suprugom Aleksandre Subotić, Petrom Pecom Raspopovićem.

Maja je priznala da je dugo u vezi sa Pecom kao i da Aleksandra i on zajedno nisu već godinu dana. Marinkovićevoj su zasmetale uvrede Aleksandrinih drugarica, pa je riješila svemu da stane na put i obrati im se preko Instagrama.

"Dobro jutro, kako kome! Ja ne znam odakle odjednom ove "poštene" šlihtare koje su mi se uvlačile kada god me vide, djevojke koje se bave cime se bave, drugarice koje se navodno "peru" od neke situacije, a da ne pričamo o njima, mislim ne za sad. lzgorile ste u želji da dobijete jedan, dva portala preko mog imena, ali morate da naučite da je jedna jedina Maja Marinković. A uskoro za svaku koja je oglasila na način koji je uvrijedljiv, ili slično, dobićete detaljno kako stoje stvari iz njihovih "poštenih" biografija!", napisala je Maja Marinković.

Samo dan ranije, tokom finala Zadruge, starleta Mina Vrbaški je prokomentarisala slučaj Maje Marinković i Aleksandre Subotić i rekla:

"Ništa mi to nije strano. Od takvih ljudi to može i da se očekuje. Ne znam ko može da ima povjerenja u takvu djevojku. Maja sve nas proziva i vrijeđa. Ne znam odakle joj pravo da se oglasi i da kaže da joj je on dečko, ja bih se u zemlju zatrpala. Bila sam upućena koliko se družila sa Aleksandrom, vidjelo se to. Ne krivim ja tu toliko ni Maju. Krivim je jer je bila prijatelj Aleksandri, odnosno glumila je".