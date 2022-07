NIKOLINA JE PRODALA DIJAMANT, A RENDŽ ROVER DALA BRATU DEBILU: Miša Grof nastavlja - spomenuo i "neuglednu" maserku!

Otac pokojnog Vidoja Ristovića otpužuje snaju da je prodala dijamant iz vjereničkog prstena

Porodična drama između Nikoline Pišek i njenog svekra Vitora Ristovića Miše Grofa se nastavlja.

Nakon brojnih optužbi na račun snaje Nikoline, Grof dodaje i one da je iz vjereničkog prstena "nasilno izvadila dijamant od 4 karata".

"Vidoje, kada je htio da se vjeri Nikolinom, uzeo je jedan porodični prsten ruskog porijekla. On je taj prsten odnio kod zlatara kako bi ga preradio. Ne znam detalje kako, on je prefasovan u novu platinu, bijelo zlato... Bio je četiri karata u komadu. Pazite, nikada mi nije ovo rekao, vjerujte, nego ja nađem zapisano u dnevniku da je Nikolina vadila dijamantski kamen. Posle jedno pet godina, nisam uspio da shvatim tačno kada, ona je njega izvadila i prodala, a mom sinu je rekla da joj je ispao. Vidoje joj je naručio novi kamen i kupio. I majstori zlatari su rekli da je nemoguće da je kamen ispao jer su ga držale jake krapne, on je nasilno izvađen i tom prilikom bio je i oštećen", rekao je Grof Kuriru.

Viktor kaže da je njegov pokojni sin bio privržen Nikolininoj porodici.

"Kada je njen otac umro, on je trčao toliko da ja mislim da se ne bi toliko potrudio ja da sam umro. On je jurio oko sahrane i grobnice, oko svega. Moj Vidoje je morao da ide tamo za katolički Božić. Na početku njihove veze ona nije imala kola, posle tri dana Vidoje joj je kupio "rendž rover", a ona ga je posle nekog vremena poklonila. Dala ga je svom nesposobnom bratu, debilu, koji nikada u životu ništa nije radio", rekao je Grof, a na pitanje da li je u kontaktu s maserkom koja je u trenutku smrti bila s Vidojem i da li misli da mu je ona ipak bila ljubavnica, odgovara:

"Sada niko ne može da zna šta mu je ona bila. Vidio sam jednu neuglednu damu, a Vidoje je bio baš od ukusa. On je bio veoma uredan i pedantan, jedna flekica na patikama ako je bila, to je moralo da se skine, ako je nešto kapnulo, on odmah mijenja taj komad garderobe. Žena koju sam ja zatekao na adresi nikako mi se nije uklapala u to da bi ona mogla da mu bude ljubavnica ili djevojka".