"SA 10 EURA SAM ŽIVELA NEDJELJU DANA":Slađa Delibašić otvoreno o razvodu od Đoleta - Htjela sam da mu DOKAŽEM samo jedno

Slađa Delibašić kaže da je posle razvoda ojačala, a muškarci je više ne zanimaju.

Izvor: Instagram/SladjaDelibasic

Slađa Delibašić se od Đoleta Đoganija razvela prije više od 20 godina i iako su je spajali s raznim muškarcima, bivša denserka ističe da je emotivne veze više ne zanimaju i otkriva da je posle razvoda ojačala.

Iako je i dalje među najzgodnijim pjevačicama, a ima 53 godine, Slađa priznaje da se zasitila muškaraca i da je sada ispunjava da bude majka i baka.

"Momci me ne interesuju, nikad više neću imati vezu. Drčna sam i bezobrazna prema muškarcima. Ne dam im da mi prilaze. Imam jednog druga, s njim odem na klopu i ispričamo se. To je jedini muškarac kojeg viđam. Ja sam s mojom djecom i kada imam nekoga. Meni su moja djeca na prvom mjestu", istakla je Slađa, pa se osvrnula na odnos s bivšim suprugom Đoletom Đoganijem i njegovom suprugom Vesnom, koji i posle toliko godina i dalje intrigira javnost.

"Mi smo sada u ok odnosima. Ne viđamo se stalno. Kad treba, djeca odu s njim na ručak. Vesna je isto super. Ima žena koje me osuđuju kako mogu da budem dobra s Vesnom. Nemam više emocija. Oni imaju djecu. Ja sam imala dvije-tri duge veze, ali nisam poželjela djecu. Božja volja je jača nego naša", smatra Slađa, koja je danas zahvalna Đoletu zbog jedne stvari.

"Moj najveći pokretač bila je neizmjerna želja da dokažem bivšem mužu Ðoletu da mogu sama. Bilo je u mojoj karijeri mnogo uspona i padova, momenata kada sam sa 10 eura morala da preživim nedjelju dana. Sve je to život i to me je ojačalo", rekla je Slađa i poručila da se sve u životu može.

Jedno je sigurno - na izgledu joj mogu pozavidjeti i duplo mlađe djevojke!