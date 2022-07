KUMOVI SU NESTALI OTKAKO JE ŠABAN UMRO! Porodici Šaulić bliski ljudi OKRENULI LEĐA - pevačeva supruga priznala sve!

Goca Šaulić otkrila da su, nakon smrti Šabana Šaulića, mnogi ljudi nestali iz njihovih života.

Tri godine je prošlo otkako je kralj narodne muzike Šaban Šaulić tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći, a njegova porodica i dalje se teško nosi sa velikim gubitkom.

Gordana Šaulić, udovica pokojnog pevača Šabana Šaulića, otkrila je da su posle tragedije koja ih je zadesila mnogi bliski ljudi njegovoj porodici okrenuli leđa.

Iako mu oni pravi i istinski prijatelji odaju počast na koncertima, pojedini su, kako Goca tvrdi, prosto nestali.

"Masa ljudi je nestala iz našeg života, to moram da kažem, čak i neki bliski ljudi, kumovi... Samo su nestali, ali to valjda tako bude kad čovek doživi tragediju. Tada se isfiltriraju ljudi, ali oni pravi su ostali i sećaju ga se na pravi način. To je dokaz kakav je on bio čovek, koliko veliki umetnik. Ljudi prepoznaju to i poštuju, kao Marija Šerifović, Saša Matić. To u meni budi lepo sećanje", navela je ona.

"Nosimo njega u srcu, životu, uspomenama. Sad će i njegov spomenik biti u Šapcu, sve su to neki motivi koji nas guraju dalje", zaključuje Goca.

Ovako je bilo na dvogodišnjem pomenu:

