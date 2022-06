SILOVANA ĆERKA ALEKA BOLDVINA! Sve priznala na društvenim mrežama - "Bila sam BEZ SVESTI! To je znala samo jedna osoba"

Ćerka slavnog glumca Aleka Boldvina priznala je putem snimka koji je objavila na društvenim mrežama da je kao tinejdžerka silovana.

Izvor: Profimedia/Tik Tokirelandshmireland

Alek Boldvin nedvano je šokirao javnost kada je saopštio da u sedmoj deceniji sa suprugom Hilarijom čeka sedmo dijete, a onda je njegova ćerka Ajrland (26) objavila snimak koji je sve potresao.

Ćerka holivudske zvijezde u snimku koji je podijelila na TikToku ispričala je da je bila silovana kao tinejdžerka i da za taj događaj niko nije znao osim medicinske sestre kojoj se požalila radi pregleda. Ona je ispričala i da je u to vrijeme puno pila, družila se i bila u toksičnim vezama i prijateljstvima

"Neću danas u detalje ispričati šta se dogodilo, ali bila sam silovana kad sam bila tinejdžerka i bila sam potpuno bez svijesti kada se to dogodilo. To je promijenilo tok mog života. Čuvala sam tu tajnu u sebi godinama, a budući da je tako, nanijela je mnogo boli meni i ljudima koje volim", priznala je Ajrland, zatim istakla da je kasnije u životu abortirala.

Pogledajte 02:58 Ćerka Aleka Boldvina priznala da je silovana Izvor: tik tok/irelandshmireland Izvor: tik tok/irelandshmireland

Kada je vidjela koliko "drugih hrabrih žena dijeli svoje priče", navelo ju je na razmišljanje kako bi izgledao njen život da je ostala trudna.

"I da sam morala da odgajam bebu tokom svega kroz šta sam prolazila u to vrijeme... Imajte na umu, imam medicinske resurse, novac i podršku kojoj mnoge žene nemaju pristup", rekla je Boldvinova naslednica i otkrila da je kasnije neplanirano zatrudnjela sa svojim dečkom.

"On mi je prilično jasno dao do znanja da nikada nije želio djecu ili brak. Odabrala sam abortus jer znam tačno kakav je osjećaj roditi se između dvoje ljudi koji se mrze. I opet bih izabrala sebe. To je tvoj život, to je tvoj izbor", priznala je Ajrland Boldvin.

Alek Boldvin i dalje se nalazi u centru istrage zbog smrti Haline Hačins na snimanju filma "Rđa", a njegovi advokati u dokumentima podnijetim sudu tvrde da je ona sama kriva za tragediju.