PITA DECU DA LI IMAJU MODRICE: Pevačica šokirala u emisiji - pričala o Drašku, pa rekla da bivši skrinšotuje poruke!

Pevačica Tanja Savić otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim suprugom Dušanom Jovančevićem

Izvor: kurir/Privatna arhiva/MONDO/Stefan Stojanović

Pevačica Tanja Savić, koja je u poslednjih godinu dana bila u centru pažnje zbog navodne veze sa Draškom Stanivukovićem, otkrila je u kakvim je odnosima sa bivšim mužem s kojim je vodila žestoku borbu oko starateljstva nad decom.

Tanja je u emisiji rekla da se "svašta pisalo" o njoj i bivšem suprugu.

"Ono što nam stalno treba je taj neki unutrašnji mir, koji ja nemam. Pisalo se svašta u vezi Dušana i mene, primirlo se to, ne zove me, ne piše mi i to mi najviše odgovara. Nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga, jer sam takav roditelj koji bi voleo da ostane u kontaktu i sa drugom stranom, ipak mi imao dvoje dece. Prosto je prinudno da pričamo i da pita za decu, da mu ja dajem odgovore i da se deca čuju s njim, ali on ne pita, on je taj koji ništa ne pita. Čuje se sa decom preko Snepčeta, ali vrlo retko", rekla je pevačica i dodala:

"To je uglavnom ono: 'Da li vas neko povređuje, da li imate neke modrice', takva su pitanja od njega, jer šta god da deca napišu, on uzme i skrinšotuje, ne bi li to iskoristio protiv mene na sudu. Mislim da je najpametnije, ako bude gledao ovu emisiju, želim da mu kažem da se opusti, da zove svoju decu, to će im mnogo značiti za dalju budućnost. Ne brine se on za mene, hvala Bogu", istakla je Tanja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".