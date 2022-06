NIKAD SE NISMO VIDELI, A KLIKNULI SMO NA PRVU! Evo šta Tanja Savić radi posle skandala i s kojim MUŠKARCEM provodi vreme

Tanja Savić je burnu prošlost ostavila iza sebe i posvetila se novim stvarima.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pevačica Tanja Savić imala je buran period prošle godine i pratili su je brojni skandali, prvo zbog odnosa s bivšim suprugom Dušanom Jovančevićem, a potom i zbog navodne afere s Draškom Stanivukovićem.

Posle svega, Tanja se posvetila karijeri i ostavila sve iza sebe, a Aleksandar Milić Mili otkrio je da je započeo saradnju s pevačicom.

"Ona je na jednom projektu koji ja radim, 'Miligram 5'. Pozvana je da gostuje na tom albumu, jer sad novi 'Miligram' radim i biće puno gostovanja. Biće promovisan i pevač koji će pevati na turneji 'Miligrama'", objasnio je Mili, kojeg gledamo u Zvezdama Granda, a koji pre toga nikada nije upoznao Tanju Savić.

"Iskreno, mnogo se radujem i drago mi je da smo se Tanja i ja sklopili, jer mi se bukvalno nismo ni videli sve ove godine, nikada, ali kad je došla u studio, to je nekako bilo onako 'na prvu'", rekao je i naglasio da će joj pomoći šta god joj bude trebalo.

"I kad sam joj pustio pesmu i kad je otpevala demo, vidi se da to ulazi u kalupe koji se savršeno sklapaju i čini mi se da će Tanja to da iznese neverovatno i, šta god posle budem mogao da joj pomognem u karijeri sigurno hoću, jer je ona jedan od najznačajnijih vokala pored Aleksandre Prijović, Milice Pavlović, Milice Todorović. To su sve deca 'Granda' koja su na pravom putu", smatra Mili.

Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot

Tanja Savić je nedavno šokirala javnost u venčanici, ali je otkrila da ju je obukla samo za potrebe snimanja novog spota i da je time želela da se našali.

Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen
Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen
Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen
Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen
Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen
Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen

