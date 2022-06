NEMA ŠTA NIJE RADILA, A SAD JE IŠLA I NA DIZANJE ZADNJICE: Skinula se Aleksandra - pokazala sve plastične operacije!

Aleksandra Subotić u bikiniju!

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić ne krije da je imala pregršt intervencija.

Sada je rezultate svih njih pokazala tokom provoda na bazenu u Novom Sadu, gde se skinula u zeleni bikini.

Dok pojedini pratioci pišu da "izgleda kao avion", drugi napominju da je to zbog "operacije nosa, kapaka, jagodica, usana, grudi, zadnjice..." o čemu je svojevremeno pričala i sama starleta.

Ona je nedavno na svom Jutjub kanalu otkrila kako je izgledalo brazilsko podizanje zadnjice:

"Radili smo analize, sve smo uradili šta je potrebno da bih ušla u totalnu anesteziju. Prijalo mi je to što sam morala da dobijem koje kilo da bih mogla ovo da uradim što sam planirala. Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premeste u sobu. Posle operacije će me premestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici. Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilijsko podizanje guze. Videćemo kako će to da ispadne na kraju".

Evo rezultata:

Pogledajte i kako je Aleksandra izgledala pre:

I kako izgleda sada: