KRISTIJAN OTKRIO POL BEBE! Golubović treći put postaje otac s 28 godina mlađom - budućoj mami se ispunila ŽELJA! VIDEO

Kristijan Golubović i Kristina Spalević dobiće svoje prvo dete, a sada su otkrili i pol bebe.

Bivši učesnici Zadruge Kristijan Golubović i Kristina okupili su svoje najmilije, pred kojima su otvorili kutiju iz koje su izleteli plavi baloni, što im je bila potvrda da je dečak na putu.

Zavladalo je opšte oduševljenje i vriska, a Kristina je snimak podelila na Instagramu.

"Muško! Pa, šta sam ti rekao?!", radovao se Kristijan koji je i ranije istakao da misli da je dečak, te da Kristina voli više dečake.

"Jesam, ubeđen sam da je dečak, zbog njenog karaktera, a i ona više voli dečake, mada bih ja više voleo ćerkicu, da bi Vera imala svoju posestru i da se druže. Meni je to iskreno drugačije, doživeo sam ćerku na poseban način, kao i svi očevi, ta veza je nešto neverovartno... Sina imam iz prvog braka, on je već stasao u ozbiljnog momka, a sa njim sa zadovoljo onu narodnu što mi je deda govorio: 'Prvo pa muško'. Ja želim da ima petoro dece, a ako Bog da, i iduće i one tamo godine će biti još. Zamlo smo omanuli ovaj put za bliznace jer i ona i ja imamo u familiji, ali nikada nije kasno", rekao je Golubović nedavno.

