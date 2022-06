OTAC JE NAPUSTIO, DROGIRALA SE I DIJAGNOSTIKOVAN JOJ JE AUTIZAM! Izvukla se iz PAKLA - Ima milione i vilu s 23 sobe!

Život je nije mazio, ali je uspjela da se izdigne sa dna i postane jedna od najuspješnijih i najbogatijih faca Holivuda. Procjenjuje se da je "teška" oko 60 miliona dolara.

Izvor: Profimedia

Nagrađivana američka glumica, komičarka i voditeljka Vupi Goldberg rođena je na Menhetnu 1955. godine i oduvjek je znala da želi da se bavi glumom, te je prve korake napravila već s osam godina igrajući u dječjem pozorištu.

Iako je njeno djetinjstvo bilo posebno teško jer je njen otac otišao kada je bila mlada, a njena majka je radila na nekoliko poslova da bi izdržavala porodicu, to nije spriječilo Goldbergu da ostvari svoje snove. Dijagnostikovan joj je autizam i borila se sa zavisnošću od droge, ali ona se hrabro borila i postala jedna od najuspješnijih poznatih ličnosti.

Procijenjeno je da "teška" oko 60 miliona dolara, a kako se navodi njena godišnja plata u emisiji "The View", gdje je moderator i voditelj, iznosi oko 8 miliona dolara. Jedna od njenih najuspješnijih uloga je u filmu "Sister Act" i "Sister Act 2: Back in the Habit". Film je zaradio 230 miliona dolara širom svijeta, gdje je Goldberg zaradila oko 7 do 12 miliona dolara za nastavak i postala najplaćenija glumica Holivuda.

Vupi smo gledali u brojnim ostvarenjima, kao i u filmu sa najvećom zaradom svih vremena sa prihodima od blagajne od 505 miliona dolara. Naravno i ona je zaradila milione!

Osvojila je Gremi 1991. godine, Oskara 1994, 1996, 1999. i 2002. godine, a čak je bila i prva Afroamerička i solo ženska voditeljka Oskara 1994. Takođe je osvojila nagradu Toni 2008, slaveći njen talenat i energičnu ličnost.

Pored filmske karijere, ona je i autor knjiga za djecu i publiciste. Ima doktorat iz književnosti na Univerzitetu u Njujorku i počasnu diplomu na Vilson koledžu u Čembersburgu, Pensilvanija. Trenutno živi u vili u zatvorenoj zajednici van Njujorka, koja ima nevjerovatne 23 sobe sa zatvorenom teretanom i bazenom.