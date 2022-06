ŠUTNULA KLINCA OD 22, SAD SMUVALA 15 GODINA MLAĐEG?! Dara Bubamara prvi put o NOVOM DEČKU - "Ne krijem, zaljubljena sam"

Dara Bubamara progovorila o novom dečku.

Izvor: Espresso/Emilija Jovanović

Nakon što je u svim medijima odjeknula vijest da je prebila nepoznatog muškarca na aerodromu, a potom i otkrila sve detalje incidenta, Dara Bubamara priznala je da je ponovo srećno zaljubljena.

Ljubavni život srpske pjevačice oduvijek je intrigirao javnost, a nakon što je stavila tačku na vezu sa 24 godine mlađim Tonijem i spajanja sa brojnim imućnim momcima, mediji pišu da je sada u vezi sa 15 godina mlađim biznismenom iz Novog Sada.

Kako se navodi, on ima uspješnu firmu koja posluje u Srbiji i inostranstvu, a pjevačica ga vješto krije od očiju javnosti.

"Moje srce je ukradeno, nema ko da me ukrade. Doći će vreme za to, publika zna da nisam lagala kada sam zaljubljena ili nisam. To ne mogu da sakrijem. Jako sam srećna, mislim da nisam bila srećnija. Imam divnog sina, porodicu, karijeru, dečka sada, bivšeg muža, sve je kako treba", rekla je Dara za Blic i dodala:

"Uskoro izlazi nova pesma, oduševićete se. Kraje meseca idem u Moskvu i onda idem negde daleko. Do septembra ću album, pa koncert. Presrećna sam. Volim rizik i nove stvari, kada mi kažu da nešto ne mogu, to mogu. Možda će biti na otvorenom, možda i u Areni", rekla je ona i potvrdila navode da sa novim dečkom planira i ljetovanje.

Pogledajte fotke sa prethodnim dečkom koji je mlađi od nje 24 godine:

I Darin zavodljivi snimak u bikiniju: