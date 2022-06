POSEĆUJEM EROTSKE ŠOPOVE! Nataša Bekvalac pokazala previše na nastupu, pa otvorila dušu - progovorila i o MUŠKARCIMA!

Nataša Bekvalac nikad iskrenije o emotivnom životu i muškarcima.

Nataša Bekvalac napavila je pravi spektakl u jednom beogradskoj diskoteci, a o njenom stajlingu se i dalje naširoko priča!

Pevačica je polugola izašla na binu, a iz providnog trikoa sa šljokicama sevnulo je i više nego što je želela da pokaže. Ovim povodom je razgovarala i sa okupljenim medijima, te otkrila nepoznate detalje iz svog privatnog života, a potom govorila i muškarcima.

Budući da se pojavila u provokativnoj odeći, priznala je i da posećuje erotske šopove.

"Da, bila sam, nisam ništa kupovala, ali sam gledala, sve me je zanimalo što sam tamo videla", rekla je Nataša.

Nataša progovorila o sologamiji odnosno venčanju sa samim sobom:

"To nije moj izbor, to prepuštam ovim glupljim od sebe, nisam razmišljala na tu temu, čudno mi je to, nisam dovoljno porasla za tako nešto", pa je konačno progovorila o muškim sponzorušama kojih je sve više, te da ih se ne plaši:

"Imam iskustva, to me više ne zanima, moja intuicija je prilično izražena da bih mogla da prepoznam", zaključila je.

Pogledajte fotke sa nastupa:

I poslušajte ceo intervju za Kurir televiziju: