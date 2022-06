IMAO SAM VRELU AKCIJU BEZ POKRIVAČA PRED DESETORO LJUDI! Srpski voditelj šokirao u emisiji - "Ja sam EGZIBICIONISTA!"

Filip Đukić u emisiji "Kontra šou" govorio o intimnim odnosima pred rijaliti kamerama.

Izvor: Kurir TV printscreen

Filip Đukić gostovao je u emisiji "Kontra šou" u kojoj je ogolio dušu i otvoreno govoio o svom učešću u rijaliti programima.

Nekadanji rijaliti igrač, a danas voditelj na Red televiziji, pričao je o intimnim odnosima pred kamerama, a na pitanje voditeljke Jelene Nikolić šta treba da se desi da se pred cijelom nacijom prepustiš strastima, Filip je rekao da ne zna i da se to desi spontano.

"Kako uđem, tako zaboravim na kamere. Čovječe, Ružica Veljković i ja smo imali odnos pred desetoro ljudi bez pokrivača", rekao je Filip i dodao:

"Sjećam se kao da je bilo juče, pogledamo sa strane, a Gastoz nas gleda. Nama postane unutra sve to normalno, a zapravo nije normalno uopšte. To je taj kompas koji se izgubi sa realnošću. Nemam blam, znaš gdje sam ja sve imao seks na Farmi. U poljskom toaletu, na ovčarniku, u štali... Nemam trip, zašta da imam trip, bolje to nego da se svađam sa nekim, psujem i bijem. Tako smo nastali svi mi, a ne tako kad nekog zašljamariš u facu", kaže Đukić.

Filip Đukić bio je i u vezi sa rijaliti saputnicom, a potom i koleginicom Ivom Grgurić koja se nedavno našla na meti pozivki zbog novih, a kako su komentarisali "spojenih" silikona.

Ovako su izgledali zajedno:

