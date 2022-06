NAKON SKANDALA S DROGOM BOKSER OTKRIO U KAKVOM JE ODNOSU S LAZIĆEM: "Ljudi za stolom su dovedeni u neprijatnu situaciju"

Darko Lazić našao se u centru skandala kada je priveden nakon proslave rođendana boksera Marka Nikolića.

Pjevač Darko Lazić priveden je nakon što ga je policija zaustavila zbog niza saobraćajnih prekršaja. Kod sebe nije imao vozačku dozvolu za koju je tvrdio da posjeduje, ali je nije ponio, dok su droga i alko test bili pozitivni. Kako je naveo kasnije alkoholom je utapao tugu zbog raskida s djevojkom Barabarom Bobak, a drogu mu je "neko sipao u piće ili je uzeo tuđu čašu".

Bokser Marko Nikolić pojavio se na svadbi sina Radiše Trajkovića Đanija, a prisutnim medijima je otkrio u kakvom je odnosu sa Lazićem posle svega:

"Sve je spremno, mi se družimo i privatno. Đani je domaćin. Pisalo se i kakav sam ja domaćin. Nije meni smetalo ništa, Lazić je i dalje moj drug i biće. Čuli smo se on i ja, rešio sam da ne pijem i ne jedem ništa. Možda je Darku neko sipao, ne razumijem se toliko u to. Ja sam sportista, ja se ne ljutim, nisam zamjerio Darku. Bilo mi je samo krivo zbog ostalih ljudi koji su bili za stolom, dovedeni su u neprijatnu situaciju. Nikome nije bilo prijatno, ali svima je to bilo smiješno. Bilo pa prošlo, nadam se da se neće ponoviti više nikada", rekao je Marko i mladencima poželio puno djece, ljubavi i povjerenja.

