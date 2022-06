SREĐIVALA STAN, PA OSTALA BEZ 100.000 EVRA! Stanijin raskid koštao više od nekretnine - "Snimali bi se 3 meseca"

Starleta Stanija Dobrojević navodno je izgubila priliku da snimi rijaliti sa Markom Markovićem

Rijaliti zvezda i starleta Stanija Dobrojević je po povratku iz Amerike objavila da je raskinula s Markom Markovićem, s kojim je bila u vezi tri godine.

Kao razlog raskida par je naveo čestu razdvojenost, ali uprkos prekidu veze, slike iz Stanijinog stana su otkrile da su ostali u dobrim odnosima.

Sada neimenovani izvor tvrdi da je starleta zbog raskida veze ostala bez prilike da zaradi 100.000 evra, koliko je otprilike koštao njen penthaus u Rumi.

Stanija i Marko su dobili svoj rijaliti, koji je sada otkazan.

"Stan koji završava trebalo je da posluži za rijaliti, od momenta useljenja, nabavke nameštaja, zajedničkog sređivanja, njihove ljubavi, svađe, svadbe, bukvalno sve bi se snimalo, a stim što bi oni po ugovoru imali mogućnost da neke momente, ako požele, izbace", rekao je izvor i dodao:

"Išlo se čak do momenta da se u naredna tri meseca organizuje venčanje, svadba, pa ako se beba desi, zapravo trudnoća, to je ono što ljudi gledaju. Za tri meseca snimanja je trebalo da dobije 100.000 evra, a imala bi procenat i od reklama, sponzora, oglasa, ali sad je sve to puklo".

Pogledajte Stanijin stan:

