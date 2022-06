Stanija Dobrojević progovorila je i o raskidu i o novcu, ali i o pomirenju s Tamarom Đurić.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Stanija Dobrojević se nedavno vratila iz Amerike i otkrila da je ponovo slobodna kao ptica na grani, jer je ostavila dečka Marka Markovića s kojim je bila tri godine. Otkrila je i da je "saleću" oženjeni i zauzeti, ali da je takvi ne zanimaju.

"Mi jesmo u kontaktu, treba ovih dana da dođe da mi vrati psa, to je već sad postala malo i agonija. Tačka je stavljena, još samo da dobijem psa", rekla je Stanija o odnosu sa bivšim dečkom.

"Ne padam lako ni na čije čari, pustiću vreme, neću nigde da srljam i izabraću onog ko se časno bude izborio za mene... Jer muškarci su spremni na sve i svašta kada zacrtaju nekog da osvoje, mnogo su opasniji nego bilo koja žena", priznala je i progovorila i o novcu.

"Već deset godina me pitaju odakle mi novac - ljudi, prvo računajte iz Zadruge, Farme, pobede, koliko je to para, samo to izračunajte. Imam svoju firmu organske kozmetike, zaštitno sam lice prestižne američke firme za suplemente... Ja radim! Nemam radno vreme, ali konstantno radim, živim od reklama", poručila je Stanija.

Otkrila je i da se nedavno pomirila sa Tamarom Đurić, a za Maju Marinković se već zna da su biske prijateljice.

"Desilo se na proslavi da smo se našle za istim stolom, bila je stegnuta situacija kada sam tek stigla. Ja sam prva pružila ruku, po cenu toga da ona meni možda ne uzvrati pozdrav, međutim, ustala je, izljubila me, tu smo se ispričale... Nismo se videle toliko godina, svašta je nešto prošlo u mom životu od tada, i u njenom. To je skroz okej", izjavila je Stanija Dobrojević.

Pogledajte i Stanijine fotografije iz Amerike:

Vidi opis VEĆ 10 GODINA ME PITAJU ODAKLE MI NOVAC! Stanija otkrila od čega zarađuje - Nemam radno vreme, ali od toga ŽIVIM! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/stanijadobrojevic/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/stanijadobrojevic/printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nedavno je kupila penthaus u Rumi za koji je dala 150.000 evra, a koji oprema po svom ukusu. Trebalo je da to bude njen i Markov dom, ali sada će se Stanija u luksuzu baškariti sama...

Pogledajte kako izgleda njeno carstvo: