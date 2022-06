Ceca Ražnatović i Mili imali su više nego uspješnu saradnju koja je trajala godinama, a iz nje su proizišli brojni hitovi.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Aleksandar Milić Mili i Svetlana Ceca Ražnatović zajedno su u žiriju u aktuelnoj sezoni "Zvezda Granda", ali je frontmen grupe "Miligram" otkrio da nikada više neće doći do njihove saranje, kao nekada.

Iako su zajedno napravili brojne hitove, a mnogi su se ponadali da će ih biti još, Mili je izjavio da do toga neće doći.

"Bilo je tu devet albuma, 80-90 pesama koje sam ja radio. Ja mislim da je to i previše.Niko nikada u istoriji nije toliko radio kao Ceca i ja, mislim na saradnju između kompozitora i pevača. Mislim da smo baš lepo zaokružili priču sa dva Ušća i Marakanom, tako da nisam siguran ", rekao je Mili koja smatra da svaka saradnja ima svoj početak i kraj i kada se potroši energija treba je prekinuti.

Zatim je prokomentarisao aktuelnu temu oko zabrane pevanja pesama u "Zvezdama Granda".

"Izvođači nemaju pravo da to zabrane, to može samo da uradi autor. Te pesme se pevaju svaku noć u hiljadama lokala i to pripada kompozitorima", poručio je pred snimanje.

Vidi opis SNIMILI 80 HITOVA I 9 ALBUMA, EVO DA LI ĆE OPET SARAĐIVATI! Mili i Ceca pravili haos na estradi, a ovim su stavili TAČKU Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Instagram/ zvezdegranda Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: ATA Images Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: ATA Images Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: ATA Images/Amir Hamzagic Br. slika: 19 19 / 19

Ceca, Mili i Đorđe David nedavno su se zajedno našli na promociji Sanje Kužet: