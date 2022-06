GLEDA SLIKE VIDOJEVOG GROBA I PLAČE! Prijatelji Nikoline Pišek otkrili kako se oseća nakon rezultata obdukcije!

Suprug Nikoline Pišek, Vidoje Ristović preminu o je iznenada u 44. godini, a voditeljka ni mesec dana od njegove smrti ne može da dođe sebi od bola i šoka.

Nedavno su objavljeni i rezultati obdukcije, a otac pokojnog Vidoja Ristovića, Viktor ranije je istakao da je zatečen time što je navodno gotov obdukcioni nalaz, te da njega o tome niko nije obavestio i da su on i Nikolina u šoku. Kako su sada otkrili bliski izvori Nikoline Pišek, ona ni mesec dana nakon suprugove smrti ne može da dođe sebi od bola i šoka, a naodi se da je posebno bila užasnuta rezultatima Vidojeve obdukcije.

"Vest da je Vidoje preminuo i način na koji se to desilo je Nikolinu u prvom momentu toliko šokirala da ona nije znala gde se nalazi. Sahrana i svi ti događaji su joj prošli u nekom polubunilu, jednostavno kao da je bila druga osoba. Iako su mnogi komentarisali da ne izgleda kao klasična ucveljena udovica, ona je tugu nosila u sebi i dostojanstveno, kakva je uvek i bila", rekao je izvor za Kurir i dodao:

Ipak, kada je sahrana završena i kada se vratila u Zagreb, sve joj se skupilo. Iako joj je ćerka velika uteha i mnogo joj znači što je pored nje, ona je jako tužna. Neprestano plače i gleda zajedničke slike s Vidojem. Mnogo joj znače te uspomene. Najteže joj pada pomisao da sada nema na koga da se osloni, kao što je to bio slučaj kad je Ristović bio živ".

Njene prijatelje najviše plaši što svaki dan gleda slike Vidojevog groba, kao i njegove sahrane i cveća koje su ožalošćena porodica i prijatelji doneli na sahranu.

"Odmah nakon sahrane, kada se sama vratila na grob svog supruga, Nikolina je zatražila od prijatelja koji ju je držao za ruku da ne padne da fotografiše cveće i vence njenim telefonom, kako bi imala te fotografije", rekao je izvor i dodao:

"Ona stalno gleda te slike venaca, buketa. To je toliko potresno. Samo plače i doziva Vidoja. To ju je baš slomilo. Iako su joj prijatelji savetovali da te slike obriše, jer joj se zbog toga stanje pogoršava, ona za to ne želi da čuje. Jako se povukla u sebe, baš nas sve zabrinjava. Uskoro će i 40 dana, valjda će se nakon toga vratiti u normalu. Mora, ako ništa drugo, a onda bar zbog dece, koja su jako vezana za majku. Ona je stopirala i sve radove na novoj vili u Zagrebu, nije joj ni do čega i ne želi uopšte time da se bavi. Više joj ništa nije važno sad kad nema njenog Vidoja".

Nikolina je upravo od medija i saznala da je njen suprug Vidoje preminuo usled zapaljenja srčanog mišića, najverovatnije virusnog porekla, kao i da je bio u stanju teške alkoholisanosti i pod dejstvom lekova iz grupe sedativa, što su pokazali rezultati obdukcije Instituta za sudsku medicinu.

"Nemam nikakav komentar na to i hvala vam mnogo", rekla je ranije Nikolina za medije. rekla je Nikolina za Kurir.

Vidoje je iza sebe ostavio neutešnog oca, suprugu Nikolinu i dve ćerkice. Sahranjen je 12. maja 2022. godine na Novom groblju gde su se okupili članovi porodice i bliski prijatelji, a njegov otac se nije odvajao od Nikoline Pišek.