Stanija Dobrojević prvi put govorila o raskidu sa dugogodišnjim partnerom Markom Markovićem.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Po povratku iz Amerike, Stanija Dobrojević je priznala da je raskinula dugogodišnju vezu s Markom Markovićem, iako su planirali zajednički život u njenom novom penthausu.

Starleta prvo nije želela da detaljiše, već kratko rekla da je "daljina učinila svoje", ali je sada za medije ipak otvorila dušu.

"Daljina je uradila svoje i to je jedino. Od početka veze sam ja želela da on ide sa mnom u Ameriku, moji odlasci su bili sve češći i duži i jednostavno daljina odradi svoje. U početku kada si zaljubljen to sve drži svoje, kasnije...", kaže Stanija za "Republika.rs" i dodaje:

"Mislim da ne postoji šansa za pomirenje. Već par meseci mi nismo zajedno, ja sam upoznala dosta naših momaka, kvalitetnih, ali se nisam upuštala ni u šta."

Stanija je otkrila i da li je Marko bio dovoljno jak muškarac da bi bio pored nje.

"Ja sam neko ko voli da voli i ja verujem u ljubav i sve sam radila iz ljubavi. Možda neke stvari stavljati u ružičaste naočare, za realnost i da bi nešto bilo dugotrajno potrebne su neke druge stvari, stvarno nekada ljubav nije dovoljna", zaključila je starleta.

Pogledajte stan od 150.000 evra u kojem će Stanija živeti sama:

Vidi opis STANIJA OTKRILA SVE O RASKIDU SA MARKOM! Priznala šta joj nije odgovorala - "Upoznala sam mnogo novih momaka!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 13 13 / 13

I kako se provodila u Americi: