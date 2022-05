ŠOKIRALA U VENČANICI, SVI MISLILI DA SE UDALA! Tanja Savić otkrila istinu o odnosu s Draškom - SREĆNA SAM, ne zanima me!

Tanja Savić je napravila pometnju kada se slikala u venčanici, ali se ispostavilo da se ne udaje za gradonačelnika, nakon čega je otkrila u kakvim su odnosima.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private/screenshot/MONDO/Uroš Arsić

Tanja Savić je pre nekoliko dana šokirala javnost fotografijom u venčanici, nakon čega su mnogi pomislili da se tajno udaje za Draška Stanivukovića, s kojim je već mesecima povezuju.

Međutim, Tanja je priznala da je venčanicu obukla samo za potrebe snimanja novog spota, a otkrila je i u kakvim je odnosima s gradonačelnikom Banjaluke.

"Toliko sam umorna, nisam spavala. Moramo malo da držimo ljude u neizvesnosti. Veruj mi da nemam pojma šta je on rekao, nismo u kontaktu, stavila sam to jer me svi zezaju za njega i to je izazvao najbolje moguće reakcije", rekla je u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

"Ljudi zameraju, ali ne možemo narod promeniti. Ja uvek radim kako se meni radi. Opekla sam se mnogo puta u životu. I dalje tako funkcionišem, to sam ja, nikog ne slušam, ljudi su tu da komentarišu. Najvažnije je šta ja mislim i moja publika. Zaista sam srećna", poručila je pred kamerama.

Pogledajte kako joj stoji venčanica:

Kao i jedan od njenih nedavnih nastupa, na kojem je gazila po novčanicama: