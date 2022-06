PRVI PUT PRIZNAO - "ZNALI SU I DA ME PREVARE"! Saša Popović je 18 godina u Zvezdama Granda, a dešavalo mu se SVAŠTA

Saša Popović pažljivo osluškuje i bira kandidate, ali nekada uspe i da se prevari.

Izvor: YouTube/ Grand Online /printscreen

Saša Popović je u Zvezdama Granda već punih osamnaest godina i mnogim pevačima je izgradio karijeru, a tokom takmičenja nailazio je na razne situacije.

Prvi put je sada javno priznao da su kandidati nekada znali i da ga prevare.

"Devojke se lepo našminkaju, pa samo glavu im vidim. Pa, ko zna, možda su sto puta ponavljali pesmu do idealne varijante i ja onda pogledam i kažem 'uf, baš je super i dobro peva', i onda ona dođe ovde i mi vidimo da to nije to što smo videli online", ispričao je Popović i dodao da ima visoke kriterijume kada je u pitanju ocenjivanje kandidata i traženje potencijalnih zvezda.

"Moje je da procenim da li taj kandidat, ako ga pustimo, može da napreduje. Manje, više, ja ih sve i znam, osamnaest godina radim Zvezde Granda, i sada čekamo nove generacije. Sada su stasali oni koji su se takmičili u 'Klincima' i oni sada čine kostur", otkrio je Saša Popović.

Kao što je poznato, Saša Popović je u dugogodišnjem braku sa Suzanom Jovanović s kojom ima ćerku Aleksandru, a porodica je nedavno u kući imala veliko slavlje, kada se ženio pevačicin sin iz prvog braka.